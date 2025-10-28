Com dúvida no meio-campo, Pelotas se reapresenta de olho no Bra-Pel

O elenco do Pelotas se reapresentou na tarde desta terça-feira (28) focado no clássico Bra-Pel, que será disputado no domingo (2), às 15h, no Bento Freitas. Líder da Copa FGF, o Áureo-Cerúleo chega embalado pela goleada por 7 a 0 sobre o Juventude, no último domingo (26).
O técnico Alessandro Telles tem apenas uma dúvida para o confronto. O meia Jean Roberto, com uma lesão na panturrilha esquerda, realiza tratamento intensivo para tentar retornar aos treinos e ficar à disposição. Caso não reúna condições de jogo, Cadinho deve ser mantido entre os titulares.
Além de Jean Roberto, os atacantes Cristiano e Gustavo Ermel também apresentaram desgaste muscular e foram poupados de duas sessões de treinamento na última semana. Apesar disso, ambos estão confirmados para o clássico de domingo.
A reta final de preparação para o Bra-Pel será diferente das anteriores. A partir de quinta-feira (30), o elenco deixa a Boca do Lobo e realiza os treinamentos até sábado (1º) no CT Parque Lobão. A mudança ocorre em razão da montagem das estruturas para o show de Alexandre Pires, que será realizado no estádio na sexta-feira (31).