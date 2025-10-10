Coletivo promove atividade física e integração entre pessoas pretas de Pelotas

Última edição do evento aconteceu em setembro, em Porto Alegre. Divulgação / Corre Preto

O Coletivo Corre Preto terá a sua primeira ação em Pelotas no sábado (11), às 8h. O movimento, criado em Porto Alegre, tem foco na união entre atividade física e pertencimento da comunidade preta. A concentração acontece na Praça Coronel Pedro Osório, em frente ao Theatro Sete de Abril.

O evento é gratuito e terá duas opções de participação: caminhada ou corrida, ambos com três quilômetros. Para se inscrever, basta preencher o formulário no site.

Embora o evento seja gratuito, a organização reforça que fazer a inscrição antecipada ajuda na logística e no dimensionamento da estrutura necessária.

No dia do encontro, recomenda-se que participantes levem roupa e calçado confortáveis, água, protetor solar e respeitem as orientações da organização no local.

O que é o Corre Preto

Desde 2023, o Corre Preto promove eventos mensais de corrida e caminhada voltados prioritariamente à população negra, com foco na redução de desigualdades em saúde, fomento ao exercício físico e geração de redes de pertencimento e resistência.

O coletivo busca que a atividade física seja também um espaço de afirmação identitária e coletivo de empoderamento para pessoas pretas e pardas.