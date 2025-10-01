Brasil de Pelotas vai jogar a Série D em 2026

Clube disputou a competição neste ano, sendo eliminado na primeira fase. Tiago Winter / G.E. Brasil

O Brasil de Pelotas vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro de 2026. A diretoria já recebeu a confirmação informal da Federação Gaúcha de Futebol que tem a vaga garantida via Ranking Nacional de Clubes (RNC) e aguarda apenas o ofício.

Com a reformulação do calendário do futebol brasileiro, anunciada nesta quarta-feira (1º) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a última divisão nacional passará de 64 para 96 equipes. Dessas, 15 serão selecionadas com base no RNC. Atual 68º melhor clube ranqueado o Brasil tem garantida uma das vagas.

Como ficou o calendário

Infográfico com as datas do futebol brasileiro em 2026. Leo Bandeira / Arte ZH

Critérios para vagas

Com o novo modelo, as vagas serão distribuídas em quatro etapas: os quatro rebaixados da Série C de 2025; 64 vagas via federações estaduais, conforme o Ranking Nacional de Federações; 28 para clubes que alcançaram a segunda fase da Série D de 2025 sem obter o acesso; e 15 vagas pelo Ranking Nacional de Clubes.

Novo formato da competição

Além do aumento de participantes, a Série D passará a ter mudanças significativas em seu formato. A primeira fase contará com 16 grupos de seis times, que se enfrentam em jogos de ida e volta, totalizando dez partidas por equipe. Os quatro melhores de cada chave avançam, formando os 64 classificados para os mata-matas em ida e volta até a decisão.