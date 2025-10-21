Brasil e Pelotas têm seis jogadores pendurados antes do Bra-Pel 

Confronto será válido pela penúltima rodada da primeira fase da Copa FGF. Lucas Rhamon / Pelotas/Divulgação

Brasil e Pelotas entram em campo neste fim de semana, mas já estão de olho no Bra-Pel 370. Seis jogadores da dupla estão pendurados com dois cartões amarelos e, se forem advertidos novamente, desfalcarão suas equipes no clássico.

O Brasil joga no sábado (25), às 19h30min, contra o Inter sub-20, no Bento Freitas. O técnico Gilson Maciel não poderá contar com Márcio Jonatan, que cumpre suspensão automática e volta a ficar à disposição no Bra-Pel. Já os titulares Lucas Serafini, Murilo e Yuri entram em campo pendurados.

Leia Mais Brasil e Pelotas conhecem data de início da Divisão de Acesso 2026

Pelo lado Áureo-Cerúleo, o Pelotas enfrenta o Juventude sub-20 no domingo (26), às 15h30min, na Boca do Lobo. O técnico Alessandro Telles terá o retorno de Lucas Hulk, mas três jogadores — Nicolas Ferri, Rodrigo Mamá e Vitor Oliveira — estão com dois cartões amarelos e podem ficar de fora do clássico.

Bra-Pel