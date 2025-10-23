Brasil e Pelotas podem garantir classificação antecipada na Copa FGF neste fim de semana

Brasil e Pelotas entram em campo neste fim de semana com a chance de garantir antecipadamente a classificação na Copa FGF. Se vencerem Inter e Juventude, respectivamente, as duas equipes chegarão ao clássico Bra-Pel já com a vaga assegurada para a segunda fase.
O Xavante enfrenta o Inter, que participa da competição com o time sub-20, no sábado (25), às 19h30min, no Bento Freitas, enquanto o Pelotas recebe o Juventude, também sub-20, no domingo (26), às 15h30min, na Boca do Lobo.
Em caso de vitória, o rubro-negro chegaria a 11 pontos e o Lobo a 12 — pontuação suficiente para assegurar presença no mata-mata. Atual sétimo colocado, com quatro pontos, o Inter teria apenas mais duas partidas pela frente e poderia chegar a no máximo 10.
Classificação direta às semifinais
Com o primeiro objetivo encaminhado, o foco da dupla passará a ser as duas primeiras colocações, para garantir vaga direta às semifinais. Como as equipes se enfrentam na penúltima rodada, a única maneira de ambos avançarem juntos será torcendo por um tropeço do Gaúcho, atual líder da competição com 10 pontos em cinco jogos.
Quem não conseguir figurar na primeira ou na segunda posição precisará disputar uma segunda fase, em que as equipes posicionadas entre o terceiro e o sexto lugares se enfrentam em um mata-mata pelas últimas duas vagas.