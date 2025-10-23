Brasil e Pelotas podem garantir classificação antecipada na Copa FGF neste fim de semana

Clássico Bra-Pel da Copinha acontece em 2 de novembro. Gabriel Xavier / Italo Santos / Divulgação

Brasil e Pelotas entram em campo neste fim de semana com a chance de garantir antecipadamente a classificação na Copa FGF. Se vencerem Inter e Juventude, respectivamente, as duas equipes chegarão ao clássico Bra-Pel já com a vaga assegurada para a segunda fase.

O Xavante enfrenta o Inter, que participa da competição com o time sub-20, no sábado (25), às 19h30min, no Bento Freitas, enquanto o Pelotas recebe o Juventude, também sub-20, no domingo (26), às 15h30min, na Boca do Lobo.

Em caso de vitória, o rubro-negro chegaria a 11 pontos e o Lobo a 12 — pontuação suficiente para assegurar presença no mata-mata. Atual sétimo colocado, com quatro pontos, o Inter teria apenas mais duas partidas pela frente e poderia chegar a no máximo 10.

Classificação direta às semifinais

Com o primeiro objetivo encaminhado, o foco da dupla passará a ser as duas primeiras colocações, para garantir vaga direta às semifinais. Como as equipes se enfrentam na penúltima rodada, a única maneira de ambos avançarem juntos será torcendo por um tropeço do Gaúcho, atual líder da competição com 10 pontos em cinco jogos.