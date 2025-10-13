Brasil e Pelotas podem disputar juntos a Série D após 12 anos

A dupla Bra-Pel pode voltar a disputar juntos a Série D do Campeonato Brasileiro em 2026, algo que não acontece há 12 anos.
A presença do Brasil já está garantida. Mesmo que não conquiste a Copa FGF, o Xavante assegurou através do Ranking Nacional de Clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), após a entidade confirmar mudanças no calendário do futebol brasileiro.
O Pelotas, por sua vez, ainda depende do título da Copinha para confirmar sua participação na Série D. A classificação antecipada do rival, no entanto, aumentou as chances do Lobo, que agora concorre com uma equipe a menos pela vaga.
Entre os participantes da Copa FGF, apenas quatro clubes ainda não têm calendário nacional definido para 2026: Pelotas, Aimoré, Esportivo e São Gabriel.
Tabu de 12 anos
A última vez que a dupla disputou junta a quarta divisão nacional foi em 2014. Naquela temporada, o Pelotas foi eliminado ainda na primeira fase, enquanto o Brasil foi vice-campeão e conquistou o acesso à Série C.
Desde então, os clubes seguiram trajetórias bem diferentes. O Xavante alcançou novo acesso em 2015, chegando à Série B, onde permaneceu por cinco temporadas consecutivas. Já o Lobo voltou a disputar a Série D apenas em 2020.
A possibilidade de ambos voltarem à competição também reacende a expectativa por um Bra-Pel inédito na Série D, já que a primeira fase do torneio é regionalizada, o que torna o clássico ainda mais provável.
