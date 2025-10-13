Brasil e Pelotas podem disputar juntos a Série D após 12 anos

Lobo ainda precisa vencer a Copinha para garantir a vaga, enquanto o Xavante já está confirmado na competição. Gabriel Xavier / Gabriel Costa / E.C. Pelotas / G.E. Brasil

A dupla Bra-Pel pode voltar a disputar juntos a Série D do Campeonato Brasileiro em 2026, algo que não acontece há 12 anos.

A presença do Brasil já está garantida. Mesmo que não conquiste a Copa FGF, o Xavante assegurou através do Ranking Nacional de Clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), após a entidade confirmar mudanças no calendário do futebol brasileiro.

O Pelotas, por sua vez, ainda depende do título da Copinha para confirmar sua participação na Série D. A classificação antecipada do rival, no entanto, aumentou as chances do Lobo, que agora concorre com uma equipe a menos pela vaga.

Entre os participantes da Copa FGF, apenas quatro clubes ainda não têm calendário nacional definido para 2026: Pelotas, Aimoré, Esportivo e São Gabriel.

Tabu de 12 anos

A última vez que a dupla disputou junta a quarta divisão nacional foi em 2014. Naquela temporada, o Pelotas foi eliminado ainda na primeira fase, enquanto o Brasil foi vice-campeão e conquistou o acesso à Série C.

Desde então, os clubes seguiram trajetórias bem diferentes. O Xavante alcançou novo acesso em 2015, chegando à Série B, onde permaneceu por cinco temporadas consecutivas. Já o Lobo voltou a disputar a Série D apenas em 2020.

A possibilidade de ambos voltarem à competição também reacende a expectativa por um Bra-Pel inédito na Série D, já que a primeira fase do torneio é regionalizada, o que torna o clássico ainda mais provável.