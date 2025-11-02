Brasil e Pelotas estão escalados para o clássico Bra-Pel pela Copa FGF

Brasil e Pelotas estão definidos para o clássico Bra-Pel deste domingo (2), às 16h, pela oitava rodada da Copa FGF. O Xavante chega com dois desfalques importantes, enquanto o Lobo conta com força máxima.
O técnico Gilson Maciel não terá o capitão Vitor Becker, que deixou o jogo contra o Inter Sub-20 lesionado, e com Wesley Santos, que ficou de fora dos últimos treinos antes do clássico.
Na zaga, Jô fará sua estreia como titular, formando dupla com Felipe Camargo. No ataque, além do retorno de Márcio Jonatan, que cumpriu suspensão automática, Kauê atua pelo lado do campo no lugar de Wesley.
Já o Pelotas, comandado por Alessandro Telles, repete a equipe que goleou o Juventude por 7 a 0. Jean Roberto, que participou dos treinamentos e era cotado para ser titular, fica no banco e Cadinho segue no time principal.
Confira as escalações
Brasil: Gabriel; Yuri, Jô, Felipe Camargo e Otávio; Alan, Murilo, Silvano e Kauê; Patrikão e Márcio Jonatan. Técnico: Gilson Maciel.
Pelotas: Rodrigo Mamá; Nicolas Ferri, Michel Bennech, Darlan e Adryel; Lucas Hulk, Vinícius Kiss e Cadinho; Gustavo Ermel, Victor Lima e Cristiano. Técnico: Alessandro Telles.