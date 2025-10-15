Brasil e Pelotas conhecem data de início da Divisão de Acesso 2026

A Divisão de Acesso de 2026 vai começar em 5 de julho. A decisão aconteceu após votação dos clubes, em reunião virtual, na terça-feira (14). Rebaixados no Gauchão deste ano, Brasil e Pelotas estarão juntos no torneio pela primeira vez no século.
Assim como nas temporadas anteriores, a competição deve se estender por três meses, sendo concluída em outubro. O calendário oficial será divulgado pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) somente em dezembro.
O campeonato terá 16 times em 2026, restando apenas a definição dos dois clubes que garantirão o acesso na Terceirona.
Clubes participantes
- Aimoré
- Bagé
- Brasil de Farroupilha
- Brasil de Pelotas
- Esportivo
- Gaúcho
- Glória
- Gramadense
- Lajeadense
- Passo Fundo
- Pelotas
- Santa Cruz
- União Frederiquense
- Veranópolis
- Classificado da Terceirona
- Classificado da Terceirona
Série D
Para o Brasil — e o Pelotas, caso conquiste a Copa FGF —a disputa da Divisão de Acesso será simultânea à Série D. Em 2026, a competição nacional acontece entre 5 de abril a 13 de setembro.