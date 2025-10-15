Brasil e Pelotas conhecem data de início da Divisão de Acesso 2026

Dupla Bra-Pel vai disputar a mesma edição da competição pela primeira vez no século. Carlos Insaurriaga / Brasil-Pel Divulgação

A Divisão de Acesso de 2026 vai começar em 5 de julho. A decisão aconteceu após votação dos clubes, em reunião virtual, na terça-feira (14). Rebaixados no Gauchão deste ano, Brasil e Pelotas estarão juntos no torneio pela primeira vez no século.

Assim como nas temporadas anteriores, a competição deve se estender por três meses, sendo concluída em outubro. O calendário oficial será divulgado pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) somente em dezembro.

O campeonato terá 16 times em 2026, restando apenas a definição dos dois clubes que garantirão o acesso na Terceirona.

Clubes participantes

Aimoré

Bagé

Brasil de Farroupilha

Brasil de Pelotas

Esportivo

Gaúcho

Glória

Gramadense

Lajeadense

Passo Fundo

Pelotas

Santa Cruz

União Frederiquense

Veranópolis

Classificado da Terceirona

Classificado da Terceirona

