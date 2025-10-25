Brasil de Pelotas x Internacional hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa FGF

Brasil de Pelotas e Internacional Sub-20 se enfrentam neste sábado (25), às 19h30, pela sexta rodada da Copa FGF — Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. O jogo ocorre no Bento Freitas e tem ingressos sendo comercializados pelo site e nas bilheterias, por valores entre R$ 25 e R$ 150.
A partida marca a estreia de Gilson Maciel em casa no comando do Xavante, que vem de uma vitória por 2 a 1 diante do Aimoré e ocupa a terceira colocação. Já o Inter conseguiu a primeira vitória na última rodada, mas ainda está fora da zona de classificação para a próxima fase.
Os dois primeiros colocados avançam direto para a semifinal, enquanto os outros quatro disputam as duas outras vagas.
Prováveis escalações para Brasil de Pelotas x Internacional
Brasil: Gabriel; Yuri, Vitor Becker, Felipe Camargo e Otávio; Alan, Murilo, Wesley Santos; Daniel e Patrikão. Técnico: Gilson Maciel.
Internacional: Diego; Jhonatan, Evertow, João Dalla e Luiz Felipe; Bernardo, Anderson e Rodriguinho; Kauan Alves, Ryan e Leandro Kauã. Técnico: Mário Jorge.
Arbitragem de Brasil de Pelotas x Internacional
Arbitragem de Tiago Pires Staduto, auxiliado por Conrado Bittencourt Berger, Tomas Ledur Hartmann e Tomas Ledur Hartmann.
Onde assistir a Brasil de Pelotas x Internacional
O canal oficial do Brasil no YouTube anuncia a transmissão.