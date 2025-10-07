Brasil de Pelotas vence o Riograndense em jogo-treino 

Brasil de Pelotas venceu o jogo treino por 2 a 0. Gabriel Costa / G.E. Brasil

Brasil de Pelotas e Riograndense realizaram, na tarde desta terça-feira (7), um jogo-treino, no Bento Freitas. A atividade teve dois tempos de 35 minutos e terminou com vitória rubro-negra por 2 a 0, com os dois gols marcados por Márcio Jonatan.

Pelo lado Xavante, participaram da partida os atletas que atuaram por até 45 minutos na goleada sobre o São Gabriel, no último fim de semana. Entre os disponíveis para a atividade estavam Tiepo, Matheus Obina, Thiago Góes, Ghiven, Patrikão, Pescoço, Márcio Jonatan, Digão, Thiago Henrique, Alan, Kauê, Jô e João Lucas.

Já o Riograndense mandou a campo o que tinha de melhor. O time comandado por Cristiano Dias busca adquirir ritmo de jogo para a sequência da Terceirona. O Guri Teimoso encara o São Gabriel, fora de casa, no domingo (12), pela segunda rodada.

Preparação

Com o próximo compromisso oficial marcado apenas para o dia 15 de outubro, contra o Aimoré, o técnico Emerson Cris programou uma série de atividades para manter o ritmo competitivo do grupo. Além do teste contra o Riograndense, o Brasil enfrentará o Grêmio em novo jogo-treino neste sábado (11), às 11h, na Arena.