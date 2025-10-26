Brasil de Pelotas vence o Inter e assume a liderança da Copa FGF

Murilo marcou o primeiro gol do Brasil na partida. Gabriel Costa / G.E. Brasil

O Brasil de Pelotas venceu o time sub-20 do Inter por 2 a 0 e assumiu a liderança da Copa FGF. No reencontro do técnico Gilson Maciel com o Bento Freitas, o Xavante fez uma boa partida, na noite deste sábado (25), e segue como o único invicto na competição.

A terceira vitória consecutiva do Brasil começou no primeiro tempo, com gol de Murilo, após boa jogada de Wesley, e terminou com Jô, de cabeça, na segunda etapa.

Com o resultado, o Xavante chega aos 11 pontos, mesma pontuação do Gaúcho, que empatou com o Esportivo, em 1 a 1, neste sábado (25). Apesar disso, em caso de vitória do Pelotas diante do Juventude, no domingo (26), o Lobo chega aso 12 pontos e assume a primeira colocação.

O próximo confronto do rubro-negro é o clássico Bra-Pel, marcado para o domingo (2), às 15h, no Bento Freitas, valendo a classificação antecipada para a semifinal.

Primeiro tempo de poucas oportunidades



O técnico Gilson Maciel manteve a mesma base da equipe que venceu o Aimoré por 2 a 1, fazendo apenas duas alterações. Márcio Jonatan, suspenso, deu lugar à Patrikão, jogador com forte na bola aérea, mas com menos velocidade. Já o meia Ghiven substituiu o atacante Adriano Klein, que solicitou desligamento do clube na quinta-feira (23).

A partida começou equilibrada, com o Brasil apostando em cruzamentos e o Inter escapando usando as extremas, com a velocidade de João Victor e Gustavo.

Por dentro, o Colorado não encontrou muito espaço, já que o Xavante estava postado com Murilo e Alan de volantes, bloqueando as ações de Allex, camisa 10 adversário.

Aos poucos o Brasil foi dominando a posse de bola e as ações da partida. O gol do Xavante saiu aos 25 minutos. Wesley recebeu na esquerda, invadiu a área, driblou três marcadores e serviu Murilo, que finalizou sem goleiro para abrir o placar.

Depois do gol, o Inter subiu as linhas e equilibrou o jogo novamente, porém, não criou nenhuma oportunidade.

Já o time da casa seguiu apostando na força da bola aérea e quase ampliou em mais uma trapalhada da zaga. Aos 40, Yuri cruzou buscando Patrikão. Antes dele, Lázaro apareceu para afastar de carrinho e mais uma vez quase mandou contra o próprio patrimônio. A bola encobriu o goleiro Diego, mas saiu por cima.

Inter reage, mas Brasil é fatal na bola aérea

A segunda etapa foi de pressão do Inter. Logo aos dois minutos, Crysthyan recebeu dentro da área, girou e finalizou de perna esquerda para fora.

O Inter seguiu pressionando, mas quem marcou o gol foi o Brasil. Aos 21 minutos, Silvano cobrou o escanteio na cabeça de Jô. O zagueiro subiu sozinho e cabeceou no ângulo direito do goleiro para ampliar o placar no momento de maior baixa do Xavante na partida.

Com o placar já consolidado, Gilson Maciel optou por preservar os pendurados Yuri e Murilo, já pensando no clássico Bra-Pel. O técnico também colocou Daniel na vaga de Patrikão para baixar as linhas e ganhar velocidade no contra-ataque com o camisa 17, Silvano e Wesley.

A última boa oportunidade da partida saiu do lado rubro-negro. Aos 45, Kauê recebeu no meio, conduziu e finalizou firme, de fora da área, mas a bola passou ao lado da trave direita.

Copa FGF — 6ª rodada — 25/10/2025

Brasil (2)

Gabriel; Yuri Giovani Alvisi, 13'/2ºT), Vitor Becker (Jô, 30'/1ºT), Felipe Camargo e Otávio; Alan, Murilo (Kauê, 32'/2ºT), Wesley Santos; Ghíven (Matheus Obina, 13'/2ºT) e Patrikão (Daniel, 32'/2ºT). Técnico: Gilson Maciel.

Inter(0)

Diego; Jhonatan (Yan, 21'/2ºT), Evertow, Lázaro e Luiz Felipe; Vaghetti (Gabriel Palma, 37'/2ºT), Kauan Alves (Anderson, 21'/2ºT) e Allex; João Victor (Gabriel Ryan, 34'/2ºT), Gustavo e Crysthyan (Leandro Kauã, 21'/2ºT). Técnico: Mário Jorge.

GOLS: Murilo (B) e Jô (B).

ARBITRAGEM: Tiago Pires Staduto, auxiliado por Conrado Bittencourt Berger, Tomas Ledur Hartmann e Tomas Ledur Hartmann.

LOCAL: Estádio Bento Freitas, em Pelotas.

