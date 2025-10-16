Brasil de Pelotas vence o Aimoré fora de casa e assume a vice-liderança da Copa FGF

O Brasil de Pelotas é o novo vice-líder da Copa FGF - Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. Na estreia do técnico Gilson Maciel, o Xavante venceu o Aimoré, por 2 a 1, no Estádio Cristo Rei, na noite desta quarta-feira (15), em partida válida pela quinta rodada da competição.
A primeira vitória do Brasil longe do Bento Freitas foi construída ainda no primeiro tempo, com gols de Márcio Jonatan e Adriano Klein. Ariel descontou no último lance. Com o resultado, o Xavante chega aos oito pontos, um a menos que o líder Pelotas.
O rubro-negro volta a campo somente no dia 25 de outubro, às 19h, diante do Internacional Sub-20, no Bento Freitas.
Primeira escalação
Anunciado na noite de segunda-feira (13), Gilson Maciel teve apenas um dia de preparação para o confronto. Mesmo com o pouco tempo, o técnico fez diversas alterações em relação ao time que Emerson Cris mandou a campo em sua última partida.
A primeira alteração foi no esquema tático. Gilson desfez o sistema com três zagueiros e mandou a campo um Xavante com mais jogadores no meio de campo, atuando no 4-4-2.
Na lateral direita, Yuri retornou ao time titular. No meio, o volante Alan — que trabalhou com Gilson no Bagé — fez sua estreia pelo Brasil. No ataque, a novidade foi Márcio Jonatan, que entrou em campo com a camisa 100, em alusão ao número de partidas pelo clube.
Marcarção encaixada e efetividade no ataque
Precisando do resultado para se consolidar na competição, o Aimoré iniciou a partida pressionando e quase abriu o placar logo aos três minutos.
Depois de um arremesso lateral direto para a área, a defesa do Brasil afastou de forma parcial. A bola sobrou para Mauri que dominou no peito e chutou cruzado na trave direita de Gabriel.
Mas, aos nove, a resposta do Xavante veio da melhor forma: com o gol. Wesley Santos recebeu na esquerda e fez o cruzamento. A bola bateu na mão de Vidmar e o árbitro assinalou o pênalti. Na cobrança, Márcio Jonatan bateu firme no canto direito de Enzo para abrir o placar e marcar o seu primeiro gol em sua terceira passagem pelo clube.
Aos 25 minutos, o Xavante mostrou que já está seguindo as instruções de Gilson Maciel. Com a marcação alta, Adriano Klein roubou a bola de Micael e saiu frente a frente com o goleiro. O camisa 11 fez valer a lei do ex e bateu firme no alto sem chances para Enzo: 2 a 0.
O time da casa não conseguiu retomar o protagonismo da partida após os gols. O Índio Capilé teve posse de bola, mas encontrou um Xavante muito bem postado defensivamente, com as linhas compactas, e não conseguiu dar nenhuma outra finalização no gol.
Segundo tempo equilibrado
A segunda etapa começou da mesma forma que a primeira: com pressão do time da casa. Logo no primeiro lance, o zagueiro Micael aproveitou a sobra de um escanteio e bateu de primeira, mas a bola saiu por cima do gol.
Com a vantagem construída no primeiro tempo, restou ao Brasil se fechar na defesa e tentar sair em contra-ataques. A primeira chegada perigosa do time rubro-negro aconteceu aos 10 minutos, quando Murilo cobrou falta na área e Vitor Becker cabeceou livre, porém para fora.
Mesmo precisando do resultado, a equipe comandada por Fábio Caponi teve dificuldades na criação e apostou nos cruzamentos e nas bolas paradas. A primeira defesa do goleiro Gabriel aconteceu apenas aos 23 minutos do segundo tempo, em cabeçada fraca de Matheus Rodrigues após cruzamento de Ariel.
Aos 32 minutos, Ariel recebeu na esquerda, na entrada da área, cortou para o meio e finalizou firme para boa defesa de Gabriel.
Os últimos minutos foram de posse de bola do Índio Capilé, mas quem quase chegou ao gol foi o Xavante. Primeiro aos 33 minutos, com Patrikão, de cabeça, para uma grande defesa de Enzo.
Depois, aos 37, Wesley Santos driblou o marcador dentro da área e, frente a frente com o goleiro, optou pela finalização. O chute saiu fraco nas mãos do camisa 1.
O desconto do time da casa saiu justamente no último minuto da partida. Aos 49 minutos, o árbitro assinalou pênalti para o Aimoré, após toque de mão de Vitor Becker. Na cobrança, Ariel finalizou no canto esquerdo, enquanto Gabriel pulou no lado direito, e fechou o marcador em 2 a 1.
Copa FGF — 5ª rodada — 15/10/2025
Aimoré (0)
Enzo; Maicon (Luiz Gustavo, 34'/2ºT), Micael, Tiago Pedra e Cássio; Jeferson Lopes (Cris Magno, 1º/2ºT), Araújo e Mauri (Lunna, 17'/2ºT); Vidmar (Cristiano, 34'/2ºT), Ariel e Matheus Rodrigues. Técnico: Fábio Caponi.
Brasil (2)
Gabriel; Yuri, Vitor Becker, Felipe Camargo e Otávio; Alan (Digão, 20'/2ºT), Murilo, Wesley Santos (Jô, 41'/2ºT) e Silvano (Daniel, 20'/2ºT); Adriano Klein (Ghíven, 30'/2ºT), Silvano e Márcio Jonatan (Patrikão, 20'/2ºT). Técnico: Gilson Maciel.
GOLS: Márcio Jonatan (B), Adriano Klein (B) e Ariel (A).
ARBITRAGEM: Marcelo Oswald Bitelbron, auxiliado por Lucio Beiersdorf Flor, Johnatan Ceconi e Mateus Wagner.
LOCAL: Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo.
Próximo jogo
Sábado, 25/10 — 19h
Brasil de Pelotas x Internacional
Estádio Bento Freitas — Copa FGF (6ª rodada)