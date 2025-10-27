Brasil de Pelotas se reapresenta para clássico Bra-Pel com dúvida na defesa

Capitão do Brasil foi substituído ainda no primeiro tempo. Instagram @vbecker01_ / Redes sociais

O elenco do Brasil de Pelotas se reapresentou na tarde desta segunda-feira (27) focado no clássico Bra-Pel, marcado para domingo (2), às 15h, no Bento Freitas. Invicto na Copa FGF, o time de Gilson Maciel vem de vitória por 2 a 0 sobre o Inter Sub-20, no último sábado (25).

A principal preocupação para o clássico está no setor defensivo. O zagueiro e capitão Vitor Becker deixou o jogo ainda no primeiro tempo após sentir a perna direita em uma falta sofrida do atacante Chrystian. Após a partida, Becker apareceu caminhando com dificuldade e disse que “infelizmente" pode ser algo mais sério. Ele passará por exames nesta segunda-feira para avaliar a gravidade da lesão.

Se o capitão não puder atuar, Jô, autor de um dos gols contra o Inter, deve formar dupla de zaga com Felipe Camargo.