Brasil de Pelotas recebe proposta para se transformar em SAF

Consórcio Xavante pretende modernizar o Estádio Bento Freitas. Divulgação / G.E.Brasil

O Brasil de Pelotas confirmou nesta quarta-feira (1º) o recebimento da proposta vinculante para a constituição da G.E. Brasil SAF. O documento foi apresentado pelo Consórcio Xavante, formado pelo ex-jogador Emerson Ferreira da Rosa e pelas empresas VEX Capital e Greenfield Partners.

A proposta vinculante é uma oferta formal e definitiva, na qual os investidores se comprometem juridicamente com os termos apresentados. A partir de agora, o processo será analisado pelo Conselho Deliberativo e, posteriormente, passará por votação em Assembleia Geral dos sócios.

A proposta

O consórcio pretende adquirir 90% das ações do futuro G.E. Brasil SAF, com previsão de R$ 141,1 milhões em investimentos ao longo de dez anos. O plano inclui a modernização do estádio Bento Freitas, a construção de um centro de treinamento e aportes no futebol profissional e de base.

Dentro do orçamento apresentado também está previsto assumir a responsabilidade da dívida reconhecida no processo de recuperação judicial, estimada em R$ 21,1 milhões. O clube ficaria com 10% das ações, mantendo direito de veto sobre o patrimônio imaterial.