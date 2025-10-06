Brasil de Pelotas e Grêmio fazem jogo-treino na Arena

Equipes se enfrentaram pela última vez na primeira rodada do Gauchão, no Bento Freitas. Jefferson Botega / Agencia RBS

Com o próximo compromisso marcado apenas para o dia 15 de outubro, o Brasil de Pelotas programou dois jogos-treino. O primeiro será nesta terça-feira (7), às 14h30, contra o Riograndense, no Bento Freitas, e o segundo no sábado (11), às 11h, diante do Grêmio, na Arena.

Durante coletiva, após a goleada sobre o São Gabriel, o técnico Emerson Cris explicou que os testes fazem parte do planejamento para manter o ritmo competitivo do elenco e dar minutagem aos atletas que têm atuado menos.

Segundo o comandante, apenas situações reais de jogo podem reproduzir o nível de intensidade e competitividade exigido em partidas oficiais.

— Por mais que você treine, é o jogo que te dá essa característica de competitividade, de enfrentar um adversário que não sabe o que você tem — afirmou.

Além de manter o ritmo, os compromissos servirão para avaliar o desempenho de jogadores que ainda buscam espaço no time.

— Às vezes você tem um atleta que espera uma coisa dele, mas no jogo ele responde de outra forma, até porque a característica dele é diferente — comentou o técnico.

Emerson Cris também destacou que a meta é nivelar o elenco fisicamente e taticamente, garantindo que todos estejam prontos para as próximas fases da Copa FGF:

— É ter um elenco homogêneo, para que todos estejam no mesmo nível. Assim a gente pode explorar as características de cada jogador e colocar ele na melhor condição possível.

