Brasil de Pelotas defende invencibilidade em casa no clássico Bra-Pel

Última vitória do Pelotas no Bento Freitas aconteceu em 2013. Italo Santos

Os últimos seis clássicos Bra-Pel disputados no Bento Freitas têm sido favoráveis ao Brasil. São quatro vitórias e dois empates. O Lobo não vence o maior rival fora de casa desde o clássico 354, em 2013.

A última vez foi dia 26 de setembro daquele ano, pela Copa Sul Fronteira, primeiro turno da Copa FGF. Na ocasião, o Pelotas fez 3 a 0 e foi campeão. Os gols foram marcados por Gilmar e Bruno Coutinho, duas vezes.

Na época, a vitória do Lobo quebrou um tabu de quase 10 anos sem vencer o maior rival. A partida também ficou marcada por uma agressão à equipe de arbitragem, o que fez Márcio Chagas da Silva encerrar a partida aos 32 minutos do segundo tempo, alegando falta de segurança.

Já a última vez que as equipes se enfrentaram no Bento Freitas foi em março, pela quarta rodada do quadrangular da permanência no Campeonato Gaúcho. O Xavante venceu com gol de Vini Charopen aos 43 minutos do segundo tempo. A vitória deu uma sobrevida ao rubro-negro, mas não evitou a queda à Divisão de Acesso.

A dupla volta a se enfrentar no domingo (2), às 15h, no Bento Freitas, pela penúltima rodada da Copa FGF. O clássico vale a liderança da Copinha e a classificação antecipada à semifinal.

Retrospecto do clássico no Bento Freitas