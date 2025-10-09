Brasil de Pelotas convoca sócios para votar transformação em SAF

Xavante pode ser o primeiro clube gaúcho a trocar o modelo associativo pelo de SAF Volmer Perez / Brasil-Pel/Divulgação

O Brasil de Pelotas convocou os sócios para a Assembleia Geral para definir a transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A reunião será realizada na terça-feira (14), no Salão de Honra do Bento Freitas, com a primeira chamada às 19h e a segunda às 19h30.

Associados em dia há pelo menos um ano poderão votar:

— Essa lista (de sócios aptos a votar) vai ser gerada no dia 14 mesmo, para que a gente tenha certeza e todo mundo que tenha direito esteja aqui. Mas eu projeto de que tenhamos hoje 600 sócios aptos a participação na Assembleia — explica a presidente do Conselho Deliberativo, Laura Quevedo.

A proposta foi aprovada no Conselho Deliberativo na noite de quarta-feira (8), de forma unânime. Conforme a presidente, a diferença entre as votações é que na Assembleia Geral o voto é fechado.

Leia Mais Brasil de Pelotas vai jogar a Série D em 2026

A proposta

O documento foi apresentado pelo Consórcio Xavante, formado pelo ex-jogador pelotense Emerson Ferreira da Rosa e pelas empresas Greenfield Partners e VEX Capital. O grupo pretende adquirir 90% das ações da SAF, ficando ao clube os 10% restantes, e investir pelo menos R$ 141 milhões nos próximos dez anos.

Caso aprovada a proposta, o Brasil será o primeiro clube gaúcho a trocar o modelo associativo pelo de SAF.



