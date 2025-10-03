Brasil de Pelotas convoca conselheiros para avaliar proposta de SAF

Após decisão do Conselho, proposta será votada pelos sócios do clube. Gabriel Costa / Divulgação/G.E. Brasil

O Conselho Deliberativo do Brasil de Pelotas se reunirá na próxima quarta-feira (8) para avaliar e votar a proposta de criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. O encontro está marcado para o Salão de Honras do Estádio Bento Freitas, com primeira chamada às 19h e segunda chamada às 19h30.

A reunião começará com uma breve apresentação do projeto, conduzida pela presidente do Conselho, Laura Quevedo, seguida de esclarecimentos e da votação. O pleito será aberto e definido por maioria simples. Caso não haja quórum na primeira chamada, a decisão será tomada com qualquer número de conselheiros presentes na segunda.

Se aprovada, a proposta será submetida a uma Assembleia Geral, a ser convocada com cinco dias de antecedência e realizada até 31 de outubro. São considerados aptos a votar todos os sócios em dia há pelo menos um ano ininterrupto.

A proposta

O documento foi apresentado pelo Consórcio Xavante, formado pelo ex-jogador pelotense Emerson Ferreira da Rosa e pelas empresas Greenfield Partners e VEX Capital. O grupo pretende adquirir 90% das ações da SAF, ficando ao clube os 10% restantes, e investir pelo menos R$ 141 milhões nos próximos dez anos.

Entre os compromissos assumidos estão a reforma do Estádio Bento Freitas, a construção de um novo centro de treinamento e investimentos nas categorias de base. O consórcio também se compromete a assumir a dívida do clube, estimada em R$ 21,1 milhões.



