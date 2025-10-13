Brasil de Pelotas anuncia novo treinador para a sequência da Copa FGF

Gilson Maciel é o novo treinador do Brasil de Pelotas. Anunciado nesta segunda-feira (13), o técnico chega após boa campanha no Bagé e assinou contrato até o fim da temporada, substituindo Emerson Cris.
À frente do Bagé, o treinador, conhecido como Gilson "Cabeção" levou o time até as quartas de final da Divisão de Acesso, onde foi eliminado pelo Inter-SM, campeão da competição. O Jalde-Negro encerrou sua melhor campanha desde 2018 com 16 jogos, cinco vitórias, sete empates e quatro derrotas.
Na equipe da Campanha, Gilson trabalhou ao lado do gerente de futebol Hélio Vieira e dos atletas Gabriel, Jô e Alan. O Bagé se destacou pela solidez defensiva, terminando a Divisão de Acesso com apenas sete gols sofridos, a defesa menos vazada da competição. Além deste trabalho, o treinador acumula passagens por Aimoré, Gaúcho, São José e São Paulo-RG.
Estilo de jogo
A primeira mudança esperada sob o comando de Gilson Cabeção será o abandono do esquema com três zagueiros, utilizado por Emerson Cris desde a Série D. O novo técnico costuma atuar no 4-3-3, com um volante mais fixo e um meia articulador que se aproxima da área.
No ataque, suas equipes têm como característica o uso de laterais que se infiltram por dentro, abrindo espaço para os pontas explorarem as jogadas individuais. O time também aposta em lançamentos longos para os extremos, buscando cruzamentos ou finalizações de um centroavante de referência.
Chegada no Bento Freitas
Gilson comandará seu primeiro treino na tarde desta terça-feira (14), já de olho na partida contra o Aimoré, em São Leopoldo, na quarta-feira (15), às 19h.
A partir dos trabalhos anteriores, um provável time xavante para o confronto tem: Gabriel; Daniel, Vitor Becker, Felipe Camargo e Otávio; Matheus Obina, Murilo e Thiago Góes; Wesley (Patrikão), Adriano Klein e Silvano.