Brasil de Pelotas anuncia a demissão do técnico Emerson Cris

Técnico permaneceu por sete meses no comando do Xavante. Reprodução / G.E. Brasil

Emerson Cris não é mais o técnico do Brasil de Pelotas. O treinador foi demitido após a derrota por 5 a 0 para o Grêmio em jogo-treino, na Arena, no sábado (11).

O técnico chegou ao Bento Freitas em março após o rebaixamento à Divisão de Acesso, para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Desde 11 de março no comando do Xavante, foram 17 jogos, com seis vitórias, três empates e oito derrotas.

O Xavante ocupa a terceira colocação da Copa FGF, com cinco pontos em três jogos, e encara o Aimoré, no Cristo Rei, na quarta-feira (15).