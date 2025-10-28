Brasil de Pelotas abre venda de ingressos para o clássico Bra-Pel 370 

Bento Freitas será o palco da partida. Ítalo Santos / Brasil-Pel,Divulgação

Estão abertas as vendas de ingressos para o clássico Bra-Pel 370. Brasil e Pelotas se enfrentam no domingo (2), às 15h, no Bento Freitas, pela oitava rodada da Copa FGF.

Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) para as duas torcidas. Na modalidade cadeira cativa, exclusiva para os xavantes, os valores são R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia).

Sócios do Brasil têm acesso garantido mediante apresentação da carteirinha digital, para os planos Reconstrução Xavante e Cadeira Reconstrução, e física para os demais. Cada associado pode levar até dois acompanhantes por R$ 50 cada até sábado (1º), às 18h. A promoção e as meia-entradas são vendidas somente no estádio Bento Freitas.

As demais vendas também ocorrem na Central de Sócios, na Hercílio Esquina (Rua Marechal Floriano, 153) e pelo site Ingresso de Vantagens. O espaço dos associados funciona das 9h às 18h, e no domingo, a partir das 9h.

Torcida visitante