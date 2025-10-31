Bra-Pel terá segurança reforçada no domingo

Partida no Bento Freitas vale a liderança da Copinha e garante a classificação antecipada à semifinal da competição. Divulgação / G.E.Brasil

O clássico Bra-Pel deste domingo (2), às 16h, pela penúltima rodada da Copa FGF - Professor Ruy Carlos Ostermann, deve mobilizar a cidade de Pelotas e a emoção das duas torcidas. A partida no Bento Freitas vale a liderança da Copinha e garante a classificação antecipada à semifinal da competição para o vencedor.

Para manter a segurança no estádio e nas ruas da cidade, o 4º Batalhão de Polícia Militar (4ºBPM) de Pelotas vai reforçar o efetivo desde o começo da manhã. O trabalho, que contará com cerca de 170 policiais da Brigada Militar (BM), começa às 8h.

Todo o efetivo do 4º BPM e do 5° Batalhão de Polícia de Choque estará em serviço. O 4º Regimento de Polícia Montada, de Porto Alegre, reforçará as equipes envolvidas na operação, que ainda conta com agentes da Força Tática e da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas).

— Só quem está fora é quem está de férias ou licença. Quem está disponível, não tem folga, não tem nada, é todo mundo na Operação Bra-Pel — afirma o capitão do 4º BPM, Yuri Maich.

Segundo o capitão, a Operação Bra-Pel já vem sendo planejada desde a semana passada, com pedido de reforço de efetivo e de aparato logístico.

— A gente espera que tudo corra da melhor forma, que seja um espetáculo do começo ao fim, tanto dentro como fora de campo, para que possa vender esse produto, esse clássico da nossa cidade, que é com certeza um dos maiores do nosso Estado — projeta Maich.

Além do efetivo policial, o Brasil vai contar com 145 seguranças privados dentro do Bento Freitas para receber o público.

Escolta dos torcedores do Lobo

A saída dos torcedores do Pelotas está prevista para as 13h do Parque Dom Antônio Zattera. O trajeto seguirá pela Rua Doutor Amarante e Avenida Domingos de Almeida até chegar à Juscelino Kubitschek, com duração estimada em cerca de 60 minutos.