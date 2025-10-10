Balneário Cassino recebe etapa da Liga Gaúcha de Street Skate 2025 neste final de semana

A Liga Gaúcha distribui R$ 35 mil em premiações por etapa, além de garantir prêmios internacionais para os campeões das categorias principais. Duda Fortes / Agencia RBS

O Balneário Cassino irá receber neste sábado (11) e domingo (12) a sexta etapa da Skatepark Cassino 2025. A competição começa às 9h e se estende ao longo do dia, reunindo atletas de diversas regiões.

A etapa acontecerá na Skatepark Matheus Falcão, localizada no Balneário. A pista possui cerca de 800 metros quadrados e será o centro das disputas em cinco categorias: Mirim, Iniciante, Feminino, Amador e Master.

O retorno do evento ao município acontece após a interrupção causada pela pandemia. Segundo Franco Amaral, organizador local, a escolha do Cassino como sede se deu por meio da seleção realizada pela Liga Gaúcha.

— Fomos selecionados porque somos referência em organização de campeonatos — destaca Amaral, explicando que a escolha do Cassino como sede ocorreu por meio de seleção feita pela própria Liga Gaúcha.

O circuito estadual teve início em março na cidade de Lajeado e segue passando por diferentes cidades do Rio Grande do Sul. A última etapa está prevista para novembro, em Sapiranga. Ao todo, são sete etapas que compõem a Liga, considerada o principal circuito de street skate do estado.

A competição reúne atletas de todas as idades, entre quatro e 45 anos. Em Rio Grande, até o momento, 97 pessoas estão inscritas para participar.

O evento irá reunir representantes de 27 cidades, incluindo participantes de Santa Catarina, além de representantes da Argentina e do Uruguai. A organização ressalta que as inscrições seguem abertas.

— São campeonatos isolados que, juntos, formam um circuito. Cada competidor acumula pontos em cada etapa e, ao final, quem somar mais pontos em cada categoria será o campeão — explica o organizador.

O street skate se caracteriza pela realização de manobras em obstáculos urbanos, como escadas, corrimãos e bancos, além das pistas especialmente preparadas para a modalidade.

A Liga Gaúcha distribui R$ 35 mil em premiações por etapa, além de garantir prêmios internacionais para os campeões das categorias principais.