Atacante titular rescinde contrato com o Brasil de Pelotas 

O atacante Adriano Klein está de saída do Brasil de Pelotas. O atleta aceitou uma proposta de outra equipe, ainda não revelada, e solicitou desligamento do clube na noite de quinta-feira (23).
Klein retornou ao Bento Freitas nesta temporada e foi titular em todos os jogos, tanto com Emerson Cris quanto com Gilson Maciel. Ele era um dos artilheiros do Brasil na Copinha com dois gols marcados.
Ao longo de suas duas Xavante pelo clube, o atacante disputou 19 partidas oficiais e marcou cinco gols.
Mudanças
A saída do jogador será mais um problema para Gilson Maciel, que já não terá Márcio Jonatan, suspenso, para o duelo com o Inter sub-20, no sábado (25), às 19h30min, no Bento Freitas. Para o confronto, o técnico deve optar por Patrikão de centroavante com Daniel ou Ghíven completando o setor ofensico.