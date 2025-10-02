Atacante destaca boa fase do Pelotas e exalta identidade do time: “A gente joga para vencer sempre”

Cristiano foi o último atleta contratado pelo Lobo para o segundo semestre. Daniel Costa / Grupo RBS

O Pelotas teve um começo animador na Copa FGF, com duas vitórias. Garçom para três gols na goleada sobre o Inter, o centroavante Cristiano avaliou o momento positivo da equipe e exaltou a forma de jogar implantada pelo técnico Alessandro Telles.

— O momento é bom, mas a gente sabe que tem muito a melhorar. O grupo vem trabalhando forte e o professor tem passado uma ideia que a gente comprou desde o início. Aos poucos, isso vai aparecendo nos jogos — afirma, em coletiva.

Identidade construída

Cristiano destaca o comprometimento e a organização como pontos fundamentais para o desempenho do time:

— Se a gente for rever o jogo de novo, a gente vê o nível de comprometimento, o nível de atitude que a equipe estava. E eu acredito que isso tornou mais fácil. A gente tem uma bola aérea muito boa, a gente foi feliz também, de poder concretizar o gol logo no começo do jogo.

Para ele, o estilo propositivo tem sido a marca do Pelotas nesta Copa FGF.

— O nosso clube tem ganhado uma identidade forte, tanto dentro quanto fora de casa, que a gente joga para vencer sempre. E quando não der para vencer, a gente vai tentar trazer o ponto para dentro de casa. Mas o importante é a gente continuar construindo essa identidade. É nunca desistir. É lutar sempre pela vitória. Que é o que o torcedor do Pelotas e o clube merecem também — destaca.

Adversários de olho

Com a goleada sobre o Inter, Cristiano acredita que o Pelotas passa a ser visto de forma diferente pelos adversários:

— Depois do jogo do Inter, ainda mais dispara o alerta das outras equipes quando vierem enfrentar, tanto dentro de casa quanto fora de casa. As equipes vão vir muito mais bem preparadas do que se fosse um placar de 1 a 0 contra o Inter. Por se tratar de um placar de 5 a 0, as equipes, opa, espera aí. Então, a gente vai trabalhar em cima disso.