Artilheiro do Pelotas está fora contra o Juventude e vira dúvida para o clássico Bra-Pel 

Atleta ficou de fora dos treinamentos ao longo da semana. Tales Leal / E.C. Pelotas

Jean Roberto está fora do confronto do Pelotas contra o Juventude, no domingo (26), às 15h30min, na Boca do Lobo. Artilheiro da Copa FGF, o meia ficou de fora das atividades ao longo da semana por uma lesão na panturrilha e vira dúvida também para o clássico Bra-Pel, no dia 2 de novembro.

Alessandro Telles confirmou a informação durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (24). De acordo com o treinador, o meia ainda realizará um exame para avaliar a gravidade da lesão e o tempo de recuperação.

Leia Mais Brasil e Pelotas podem garantir classificação antecipada na Copa FGF neste fim de semana

Além dele, Cristiano e Gustavo Ermel também ficaram de fora de duas atividades ao longo da semana por desgaste. O caso do centroavante ainda exige maior cuidado, já que ele deslocou o ombro e relata dificuldades desde a partida diante do Esportivo. Apesar dos problemas, a dupla foi confirmada por Telles para o jogo de domingo.

Mudanças na escalação

Sem o principal articulador do time, Telles realizou alguns testes ao longo da semana, mas ainda não encontrou o substituto ideal:

— Ontem tentamos outra estratégia, outra forma de jogar. Não fiquei muito satisfeito porque imaginava conseguir pressionar mais alto, mais forte, e isso não aconteceu, mas tenho outras alternativas.