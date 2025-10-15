Aimoré x Brasil de Pelotas hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa FGF

Aimoré e Brasil de Pelotas se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 19h, pela quinta rodada da Copa FGF — Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. O jogo acontece no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo.
A partida marca a estreia de Gilson Maciel no comando do Xavante, que vem de uma goleada por 9 a 0 sobre o São Gabriel e ocupa a terceira colocação. Já o Aimoré vem de uma derrota para o Juventude e precisa vencer em casa para se manter na luta pela classificação.
Os dois primeiros colocados avançam direto para a semifinal, enquanto os outros quatro disputam as duas outras vagas.
Prováveis escalações para Aimoré x Brasil de Pelotas
Aimoré: Enzo; Maicon, Micael, Bruno Jesus e Cássio; Araújo, Vidmar e Cris Magno; Lunna, Tony Jr. e Matheus Rodrigues. Técnico: Fábio Caponi.
Brasil: Gabriel; Yuri, Vitor Becker, Felipe Camargo e Otávio; Matheus Obina, Murilo e Thiago Góes; Wesley (Patrikão), Adriano Klein e Silvano. Técnico: Gilson Maciel.
Arbitragem de Aimoré x Brasil de Pelotas
Arbitragem de Marcelo Oswald Bitelbron, auxiliado por Lucio Beiersdorf Flor, Johnatan Ceconi e Mateus Wagner.
Onde assistir a Aimoré x Brasil de Pelotas
O canal oficial do Aimoré no YouTube anuncia a transmissão.