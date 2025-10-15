“A SAF não tem nenhuma participação e nenhuma decisão tomada na Copinha”, explica consultor do Brasil de Pelotas

Economista é fundador da Pluri Sports e presta consultoria para diversos clubes brasileiros que visam virar SAF. Gabriel França / CNC

O Consórcio Xavante não terá qualquer interferência nas decisões esportivas do Brasil de Pelotas durante a disputa da Copa FGF, segundo o consultor Fernando Ferreira, da Pluri Sports — empresa responsável por conduzir o processo de transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

De acordo com Ferreira, mesmo após a aprovação da SAF pelos sócios, o clube segue sob administração da Associação Grêmio Esportivo Brasil, que continuará responsável por todas as questões relacionadas ao futebol até o fim do processo de transição.

— Hoje (terça-feira) nós finalizamos essa parte da aprovação da proposta. Agora a gente entra na fase da due diligence, em que haverá uma due diligence financeira e jurídica do clube e junto a isso uma parte dos documentos definitivos. (...) Essa fase vai levar daí até o final do ano — explica acerca do processo de auditoria que será realizado pelo consórcio para garantir segurança e transparência ao negócio.

O consultor reforça que, enquanto ocorre essa fase de análises e ajustes contratuais, a SAF não participará de nenhuma decisão técnica ou administrativa ligada ao futebol profissional:

— Essa fase de transição é uma fase que, inicialmente, os investidores vão começar a entender como é que está a situação do clube administrativamente. Na parte de futebol não haverá nenhuma ingerência da SAF nesse momento. O clube está disputando a Copinha, gestão da associação, e assim será até o final.

Ferreira reforça que as decisões sobre o elenco, trocas de treinador ou movimentações no grupo de jogadores seguem sendo de total responsabilidade da direção atual.

— A SAF não tem nenhuma participação e nenhuma decisão tomada na Copinha: muda técnico, põe técnico, mexe aqui, mexe ali, essas decisões são da associação. A SAF não é nem consultada e nem participa da discussão — afirma.

Planejamento para 2026

Enquanto isso, a equipe que integra o projeto da SAF concentra-se no planejamento estratégico e financeiro para o próximo ciclo, com foco na temporada de 2026: