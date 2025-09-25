"Vamos propor o jogo": atacante do Pelotas projeta duelo contra o Inter pela Copa FGF

Atacante foi um dos destaques do Pelotas na estreia. Daniel Costa / Grupo RBS

Autor da assistência no gol de Michel Bennech, que garantiu a vitória do Pelotas sobre o Aimoré por 1 a 0 na estreia da Copa FGF, o atacante Gustavo Ermel projetou o próximo compromisso do time. No domingo (28), às 15h, o Áureo-Cerúleo recebe o Internacional sub-20 na Boca do Lobo.

— A expectativa da estreia em casa é a melhor possível. A gente está fazendo uma baita preparação e, com certeza, a gente vai fazer de tudo pra sair com os três pontos — afirma.

O camisa 7 ressalta que a proposta do Pelotas deve ser propositiva independentemente do adversário:

— A princípio, vamos ficar com a bola, vamos propor o jogo, tentar jogar o time deles para trás e assim conseguir fazer o gol e sair com a vitória.

Ermel destaca também a diferença das partidas contra equipes de categorias de base, formadas por jovens em busca de espaço.

— Eu acho que é um desafio maior ainda por ser uma equipe sub-20, porque eles querem mostrar. Então vai ser um jogo muito difícil, muito pegado. A gente não tem muita informação do Inter, não sabe que time que vem. Mas acho que a gente tem que pensar agora na gente, no que a gente vai fazer, no que a gente pode propor no jogo, para fazer um grande jogo e sair com o resultado positivo — analisa.

A força da bola parada

O atacante também falou sobre o peso das jogadas ensaiadas, responsável pelo gol da estreia:

— A bola parada hoje em dia no futebol é essencial. Define o jogo, é no detalhe. Quanto mais a gente aprimorar a batida e o pessoal que vai na área atacar a bola, agredir, vai fazer diferença.