Time do interior gaúcho vai para o terceiro técnico em menos de um mês

São Gabriel é a única equipe que disputa a Copa FGF e a Terceirona simultaneamente. Divulgação / E.C. São Gabriel

Jerry Adriane é o novo técnico do São Gabriel para o restante da temporada. Aos 55 anos, o ex-auxiliar tornou-se o terceiro treinador do clube em menos de 30 dias.

Fernando Barboza foi o primeiro treinador do São Gabriel na temporada. Ele ficou pouco mais de dois meses no clube e solicitou desligamento no final de agosto.

Depois, Eduardo Cruz assumiu a equipe, mas durou apenas uma partida. Logo na estreia na Copa FGF, o Sanga perdeu por 2 a 0 para o Esportivo, no Estádio Estrela D’alva. Com o resultado, a diretoria optou pela demissão do profissional.

Jerry Adriane foi o auxiliar de Eduardo Cruz na derrota para o Esportivo. Divulgação / Arquivo Pessoal

No caminho dos clubes da Zona Sul

O São Gabriel é a única equipe que disputa a Copinha e a Terceirona. O time estreia na Série B no sábado (27), às 15h, diante do São Paulo-RG, no Aldo Dapuzzo. Além do Leão do Parque, a equipe ainda enfrenta o Rio Grande e o Riograndense.