Terceirona começa hoje: saiba quando estreiam os rio-grandinos

Rio-grandinos precisam chegar à final para conquista a vaga na Divisão de Acesso de 2026. Matheus Samá e João Pedro Figueiredo / Divulgação

A temporada começa neste fim de semana para Riograndense, Rio Grande e São Paulo, que farão suas estreias na Série B do Campeonato Gaúcho, a Terceirona. Logo na primeira fase, a competição reserva seis clássicos locais.

O trio rio-grandino está no Grupo B, ao lado do São Gabriel. No outro agrupamento estão Apafut, Clube 1992, Guarani de Venâncio Aires, Nova Prata e Novo Horizonte.

Jogos de estreia

A bola rola já neste sábado (20), com São Paulo x São Gabriel, às 15h, no Estádio Aldo Dapuzzo. No domingo (21), no mesmo horário, Riograndense e Rio Grande se enfrentam no clássico Rio-Rio, no Torquato Pontes.

Regulamento

A edição deste ano será disputada no formato sub-23, com a possibilidade de cada equipe inscrever até três jogadores nascidos antes de 2002. Na primeira fase, estão liberadas as transmissões das partidas pelos canais oficiais dos clubes mandantes.

Os dois melhores de cada grupo da primeira fase avançam diretamente às semifinais, e os finalistas garantem vaga na Divisão de Acesso de 2026.



