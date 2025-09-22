"Tem muita coisa aqui dentro ainda para melhorar": Emerson Cris alerta para limitações do Brasil de Pelotas

Técnico concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (22). Daniel Costa / Grupo RBS

Antes do confronto com o Juventude, pela segunda rodada da Copa FGF, o técnico Emerson Cris fez uma avaliação do momento do Brasil de Pelotas. Em coletiva, o treinador destacou avanços no ambiente do clube, mas reforçou que o Xavante ainda tem muitas limitações.

— Melhorou-se muitas coisas. Mas é com muita calma, é passo a passo. Tem muita coisa aqui dentro ainda para melhorar — avalia.

Apesar da empolgação da torcida, que compareceu em bom número ao Bento Freitas na estreia contra o Gaúcho, Emerson Cris alerta que a realidade segue exigindo cautela:

— Na rua, no posto de gasolina, na farmácia, no supermercado, eu ouço: "agora vai". Claro, esse é o objetivo. Mas não mudou praticamente nada. [...] A única coisa hoje é que a gente tem um campo para treinar. O resto mantém-se igual — compara o treinador sobre a situação vivida na Série D.

Segundo ele, o elenco curto, aliado às baixas por lesão, obriga improvisos até mesmo nas atividades:

— A gente tem membro da comissão técnica treinando para completar treino, porque o nosso orçamento não permite trazer outros atletas.