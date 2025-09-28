Telles exalta estratégia e vê Pelotas forte após goleada sobre o Inter na Boca do Lobo

Técnico terá duas semanas de preparação até a próxima partida. Daniel Costa / Grupo RBS

O Pelotas teve uma tarde perfeita na Boca do Lobo, ao golear o Internacional sub-20 por 5 a 0. Depois da partida, o técnico Alessandro Telles avaliou positivamente o resultado, principalmente pelas folgas nas próximas rodadas e pelo reencontro com o torcedor.

— Nós precisávamos desses três pontos na reestreia com a nossa torcida. Tivemos uma aplicação muito forte e conseguimos deixar o jogo, teoricamente, mais fácil — avalia, em coletiva.

Para Telles, a goleada foi resultado de uma estratégia colocada em prática desde o início:

— Quando você tem uma pressão na saída de bola, você via que o movimento do Hulk e do Kiss era de entrar e o Jean vir, porque nós sabíamos que o Cristiano consegue sustentar. A estratégia era a primeira e a segunda bola entrar no Cristiano, para ele dominar, o Jean sair da marcação e vir de frente. Para a gente pegar os extremos na profundidade ou rodando por dentro. Trabalhamos bastante isso, e eles foram perfeitos, principalmente no primeiro tempo.

Mesmo satisfeito, o técnico reconhece que o time ainda tem pontos a melhorar:

— O nosso balanço ainda está lento. Precisamos balançar mais rápido. A nossa circulação de bola continua um pouco travada, porque quando ela chega no meio, demora a chegar do outro lado. Nós temos que melhorar bastante ainda, e vamos trabalhar em cima disso.

Relação com o torcedor

O treinador também reforça que a entrega dos jogadores dentro de campo é fundamental para a retomada da relação com o torcedor.