Telles exalta estratégia e vê Pelotas forte após goleada sobre o Inter na Boca do Lobo

O Pelotas teve uma tarde perfeita na Boca do Lobo, ao golear o Internacional sub-20 por 5 a 0. Depois da partida, o técnico Alessandro Telles avaliou positivamente o resultado, principalmente pelas folgas nas próximas rodadas e pelo reencontro com o torcedor.
— Nós precisávamos desses três pontos na reestreia com a nossa torcida. Tivemos uma aplicação muito forte e conseguimos deixar o jogo, teoricamente, mais fácil — avalia, em coletiva.
Para Telles, a goleada foi resultado de uma estratégia colocada em prática desde o início:
— Quando você tem uma pressão na saída de bola, você via que o movimento do Hulk e do Kiss era de entrar e o Jean vir, porque nós sabíamos que o Cristiano consegue sustentar. A estratégia era a primeira e a segunda bola entrar no Cristiano, para ele dominar, o Jean sair da marcação e vir de frente. Para a gente pegar os extremos na profundidade ou rodando por dentro. Trabalhamos bastante isso, e eles foram perfeitos, principalmente no primeiro tempo.
Mesmo satisfeito, o técnico reconhece que o time ainda tem pontos a melhorar:
— O nosso balanço ainda está lento. Precisamos balançar mais rápido. A nossa circulação de bola continua um pouco travada, porque quando ela chega no meio, demora a chegar do outro lado. Nós temos que melhorar bastante ainda, e vamos trabalhar em cima disso.
Relação com o torcedor
O treinador também reforça que a entrega dos jogadores dentro de campo é fundamental para a retomada da relação com o torcedor.
— O torcedor ainda está magoado, mas hoje ele cantou do começo ao fim. É isso que a torcida do Pelotas faz, e é isso que nós temos que continuar fazendo — afirma.