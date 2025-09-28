São Paulo-RG e Riograndense vencem na estreia e largam na frente na Terceirona

Leão do Parque venceu o São Gabriel por 3 a 1 e assumiu a liderança do Grupo B. Daniel Costa / Grupo RBS

O São Paulo-RG e o Riograndense conquistaram os primeiros três pontos na Série B do Campeonato Gaúcho, a Terceirona. Na estreia, o Leão do Parque venceu o São Gabriel, por 3 a 1, enquanto o Guri Teimoso ganhou o clássico diante do Rio Grande, por 2 a 0.

Com o resultado, o rubro-verde assume a liderança do Grupo B, pelo número de gols marcados. Na próxima rodada, no dia 12 de outubro, às 15h, São Paulo e Rio Grande fazem o clássico Rio-Rita, no Torquato Pontes. Já o Riograndense vai até o Estádio Sílvio Corrêa encarar o São Gabriel.

São Paulo vence em casa

No sábado (27), São Paulo e São Gabriel fizeram a partida de abertura da Terceirona. No Aldo Dapuzzo, diante de mais de 500 torcedores, o rubro-verde teve as ações da partida, mas sofreu na reta final.

O Leão do Parque abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo. Em cobrança fechada de escanteio, o goleiro do Sanga foi traído pelo vento e afastou mal a bola. Na sobra, Nathan chutou de primeira no canto esquerdo para marcar.

O São Paulo subiu a marcação para tentar marcar o segundo. O time da casa até conseguiu algumas escapadas com os extremas Meirelles e Oliveira, mas não criou nenhuma chance clara de gol.

Já os visitantes apostaram na bola aérea. Aos 29 minutos a estratégia quase surtiu efeito. Em cobrança de escanteio no meio da área, João Pedro subiu mais alto que todo mundo e cabeceou no meio do gol para defesa de Vitor Pizzatto.

Precisando do resultado, o São Gabriel saiu mais para o jogo na segunda etapa, dando espaço para o contra-ataque rubro-verde.

E foi aproveitando um desses contra-ataques que saiu o segundo gol do Leão do Parque. Aos 34 minutos, Pedro Colômbia conduziu pela ponta direita e fez o cruzamento para Oliveira, que ajeitou para Vicente, no meio da área. O camisa 5 finalizou para defesa parcial do goleiro. No rebote, ele mesmo empurrou para o fundo da rede e ampliou o marcador.

Dois minutos depois, Vitinho rouba na saída de bola do Sanga. Ele fez a jogada individual pela ponta direita até o fundo e cruzou para trás para Pedro Colômbia. O camisa 15 dominou livre na entrada da área e finalizou de perna esquerda sem chances para o goleiro.

Mesmo sofrendo o revés de 3 a 0, o São Gabriel seguiu tentando descontar. Aos 42 minutos, saiu o primeiro gol do Sanga na temporada. Edil cruzou da direita na segunda trave para Allan ajeitar para Thauam finalizar no canto e diminuir.

Os visitantes seguiram na pressão, buscando uma reação na reta final. Logo no lance seguinte ao gol, aos 43, Bento foi derrubado na área e o árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, Cavani bateu firme no canto esquerdo, mas o goleiro Vitor Pizzatto fez a defesa e segurou o 3 a 1, garantindo a vitória e o saldo de gols que deixa o São Paulo na liderança.

Primeiro clássico da temporada é do Guri Teimoso

O Riograndense fez valer o fator local e venceu o primeiro clássico da Terceirona. A vitória por 2 a 0 começou ainda no primeiro tempo.

Hiago fez boa jogada pela ponta direita e cruzou para Wendel, que ajeitou para Samuel, que finalizou. A bola bateu na zaga e sobrou para Wendel novamente. Dessa vez ele decidiu resolver sozinho e finalizou para abrir o placar, aos 37 minutos.

O Rio Grande voltou para o segundo tempo em busca do empate, mas o balde de água fria veio logo cedo. Aos sete minutos, Matheus Rosa arremessou a bola direto para dentro da área para Samuel. Ele tabelou com Wendel e tocou na saída do goleiro para fechar o marcador em 2 a 0 para o Guri Teimoso.

Próximos jogos

Terceirona - segunda rodada (12/10, às 15h)