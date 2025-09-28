Esportes

Gauchão Série B
Notícia

São Paulo-RG e Riograndense vencem na estreia e largam na frente na Terceirona

Leão do Parque fez 3 a 1 no São Gabriel; Guri Teimoso ganhou o clássico Rio-Rio por 2 a 0

Daniel Costa

