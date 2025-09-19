Saiba do que os clubes da Zona Sul precisam para avançar na Série Ouro de futsal

Equipes da Zona Sul entram em quadra no sábado (20) e no domingo (21). Montagem sobre imagens José Vitor Silva / Guilherme Kruger / OrdepCompany / MP Fotografias / Divulgação

Quatro times representam a Zona Sul do Estado neste final de semana pela Série Ouro de futsal: ABF, de São Lourenço do Sul, ATF/Otimiza, de Pelotas, Jaguarão e Riograndense, de Rio Grande, miram a vaga nas quartas de final da competição.

Os enfrentamentos das oitavas de final foram definidos conforme a classificação geral das equipes na primeira fase. O vencedor no duelo de ida tem a vantagem do empate no segundo confronto.

Caso cada partida do mata-mata tenha um vencedor, a vaga é decidida na prorrogação, com vantagem do empate para o vencedor do primeiro jogo.

Clássico regional

ABF e Riograndense fazem um dos confrontos mais equilibrados das oitavas de final. O enfrentamento garante ao menos um representante da Zona Sul entre as oito melhores equipes do Estado.

O duelo de ida, em Rio Grande, foi decidido no último lance. Faltando 2.1 segundos para o término da partida, Marcinho aproveitou o cruzamento da esquerda e cabeceou para garantir a vitória do time da casa por 3 a 2.

O jogo da volta acontece neste sábado (20), às 20h, em São Lourenço do Sul. O Riograndense tem a vantagem do empate no tempo normal e na prorrogação. Para avançar, a ABF precisa vencer nas duas oportunidades.

ATF terá viagem longa

ATF precisa vencer no tempo normal e na prorrogação. Ordepcompany / ATF

Pelo segundo ano seguido na Série Ouro, a ATF/Otimiza já igualou sua melhor marca na competição, mas busca mais. Para isso, os pelotenses terão que reverter a vantagem da Sercesa — campeã do torneio em 2023.

Essa é a quarta vez que os clubes se enfrentam na Série Ouro. Em 2024, Sercesa venceu os dois confrontos da primeira fase: 4x2 em Pelotas e 9x0 em Carazinho.

Nesta temporada, no duelo de ida, em Pelotas, a ATF/Otimiza foi derrotada por 4 a 3. Depois de estar perdendo por 2 a 1, a equipe da casa buscou a virada no começo do segundo tempo, mas o time de Carazinho reagiu rápido e garantiu a vantagem.

Agora, a ATF viaja 500 km até Carazinho, no Norte do RS, para o jogo de volta, marcado para o sábado (20), às 20h. Para avançar, a ATF precisa vencer os donos da casa no tempo normal e depois na prorrogação.

Jaguarão precisa superar o atual campeão

Equipe fundada em 2023 foi campeã da Série Prata de 2024. MP Fotos / Jaguarão Futsal

Estreante na elite do futsal gaúcho, o Jaguarão precisa de um feito inédito para avançar às quartas de final: vencer a ACBF em Carlos Barbosa. A atual campeã da Série Ouro nunca perdeu em casa pela competição. São 16 jogos, com 15 vitórias e um empate, em 2024.

Em Jaguarão, o time da casa até saiu na frente do placar, mas viu a ACBF virar a partida para 6 a 3. No domingo (21), às 19h30, a equipe da Zona Sul terá que vencer não uma, mas duas vezes os donos da casa — no tempo normal e na prorrogação — para avançar.

Zona Sul nas oitavas de final da Série Ouro

Sábado (20), às 20h

ABF x Riograndense - Ginásio Esporte Clube São Lourenço

Sercesa x ATF/Otimiza - Centro Esportivo São Francisco de Assis, em Carazinho

Domingo (21), às 19h30