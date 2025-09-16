Rodrigo Mamá coloca Pelotas entre os favoritos ao título: “A gente quer ganhar a Copinha”

Rodrigo Mamá concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (16). Daniel Costa / Grupo RBS

Às vésperas da estreia na Copa FGF, o goleiro Rodrigo Mamá deixou claro que a meta do Pelotas é ser campeão. Para o camisa 1, conquistar o torneio é fundamental não apenas pela tradição do clube, mas também pelo impacto direto no calendário da próxima temporada.

— A gente quer ganhar a Copinha, lógico que tem o acesso mas o foco total é na Copa Federação Gaúcha para nós buscarmos o título até para dar um calendário para o clube, um calendário de campeonato brasileiro que é importantíssimo — afirmou, em entrevista coletiva.

Mamá reforçou ainda que o Pelotas entra entre os favoritos ao título:

— Pelo grupo que a gente montou, pela camisa e pela história que temos a gente não pode pensar diferente (...) o Pelotas sim é um dos favoritos para buscar esse título, mas lógico com os pés no chão, jogo a jogo.

O Pelotas já conquistou a Copinha em duas oportunidades, em 2008 e 2019, e sonha com o tricampeonato para se isolar como o maior vencedor da competição.

O Lobo faz sua estreia no sábado (20), às 15h30, diante do Aimoré, no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. Será um reencontro especial para o goleiro, que defendeu o clube adversário na última Divisão de Acesso.