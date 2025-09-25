Riograndense vende mais de mil ingressos em 24 horas para jogo contra a ACBF pela Série Ouro

Arena Farydo Salomão tem capacidade para 3,5 mil pessoas. Divulgação / Riograndense Futsal

Mais de 1,4 mil torcedores do Riograndense já estão confirmados para o jogo de ida das quartas de final da Série Ouro de futsal. Com a expectativa de casa cheia, o Guri Teimoso recebe a ACBF no dia 4 de outubro, às 20h, na Arena Farydo Salomão.

A primeira carga de ingressos, com mil unidades por R$ 10 cada, esgotou em poucas horas na noite de quarta-feira (24). O segundo lote, com entradas a R$ 20, já está disponível e tem mais de 400 vendidos.

Os últimos ingressos serão vendidos por R$ 30. As compras podem ser feitas no site ou nos pontos de venda.

Fator local

Após três anos mandando suas partidas na quadra da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), nesta temporada o Riograndense faz seus jogos na Arena Farydo Salomão, reinaugurada em dezembro de 2024, com capacidade para 3,5 mil torcedores.

A nova quadra deu também um novo ânimo para a equipe e para os rio-grandinos. Em sete jogos, mais de 10 mil pessoas já foram ao ginásio torcer pelo Guri Teimoso, que tem média de 1,5 mil torcedores por partida.

A presença do torcedor deu resultados em quadra também. Nesses sete jogos em casa, o Guri Teimoso tem cinco vitórias e dois empates. O confronto contra a ABF, em Rio Grande, foi decidido faltando 2 segundos para o fim. Incentivado pelo torcedor, o time buscou o 3 a 2 no último lance.