Riograndense elimina ABF e representa a Zona Sul nas quartas da Série Ouro de futsal

Guri Teimoso igualou sua melhor campanha na competição. José Vitor Silva / Riograndense

O Riograndense vai representar a Zona Sul nas quartas de final da Série Ouro de futsal. Na noite deste sábado (20), a equipe venceu a ABF de São Lourenço do Sul na prorrogação e está entre as oito melhores equipes do Estado.

No domingo (21), às 19h30min, o Jaguarão tentará se juntar ao Riograndense nesta lista. Para isso, terá que vencer a ACBF, em Carlos Barbosa, no tempo normal e na prorrogação. Quem avançar enfrentará o time rio-grandino nas quartas de final.

Outra representante da Zona Sul, a ATF/Otimiza, foi novamente superada pela Sercesa, agora por 5 a 3, e também se despede da competição.

Decidido na prorrogação

Assim como no duelo de ida, em Rio Grande, a volta também foi marcada pelo equilíbrio e pela tensão entre os atletas. Após a derrota por 3 a 2, a ABF precisava de uma vitória no tempo normal para levar o jogo para a prorrogação.

O time da casa pressionou no primeiro tempo, mas esbarrou em uma noite mágica do goleiro Taylan, que fez ao menos cinco grandes defesas e segurou o placar fechado nos primeiros 20 minutos.

A principal chance do primeiro tempo aconteceu nos primeiros minutos. Neni roubou a bola e serviu Jéio, que dominou e finalizou no canto para uma grande defesa do goleiro do Guri Teimoso.

Em desvantagem, a ABF retornou para o segundo tempo pressionando. Logo aos dois minutos, Léo Jaques recebeu na ponta esquerda da área, fez o pivô para o camisa 5 Renan finalizar no ângulo esquerdo, e abrir o placar para os donos da casa.

Na sequência, Choco interceptou o passe na quadra ofensiva e saiu no contra-ataque. O pivô tocou para Marcinho que, sem goleiro, deu um carrinho para empurrar para o fundo da rede e empatar o jogo.

Após o empate, o Guri Teimoso acertou a marcação e conseguiu reduzir os espaços da ABF, que passou a insistir em finalizações de fora da área. Aos 13, Renan recebeu um passe do escanteio, fintou o marcador e finalizou novamente no ângulo esquerdo do goleiro Taylan para colocar os donos da casa novamente em vantagem e levar o jogo para a prorrogação.

Decidida no detalhe

Na prorrogação, a vantagem se inverteu, passando para o Riograndense a necessidade de marcar. Mesmo assim, a ABF voltou pressionando, obrigado Taylan a fazer duas grandes defesas em chutes de Léo Jaques.

Precisando do resultado, o Guri Teimoso voltou para o segundo tempo da prorrogação com Alisson como goleiro linha. Marcinho recebeu na ponta direita e cruzou para Júlio que só teve o trabalho de empurrar para as redes e marcar o gol da vitória.

Na reta final da partida, a ABF pressionou mas não conseguiu buscar o empate e se despediu da competição. Já o Guri Teimoso igualou a sua melhor campanha na Série Ouro e agora aguarda o vencedor de Jaguarão e ACBF.

ATF/Otimiza tem novo revés

Após perder por 4 a 3, em Pelotas, ATF/Otimiza precisava vencer a Sercesa no tempo normal e na prorrogação para avançar. Jogando em Carazinho, os pelotenses fizeram boa partida, mas não conseguiram evitar uma nova derrota.

A Sercesa teve a posse de bola durante boa parte do jogo. Logo no primeiro lance, o time da casa mostrou que, mesmo com a vantagem, queria a vitória: Vitor Jesus recebeu e finalizou, a bola passou pelo goleiro, mas Anderson tirou em cima da linha e assim, evitou o primeiro gol.

Aos 10 minutos, Marlon finalizou de falta. O goleiro deu rebote e Caio só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede e abrir o placar. Aos 18, Gregory aproveitou a sobra, ajeitou e finalizou de perna esquerda para ampliar o marcador.

Mesmo vencendo por 2 a 0, a Sercesa voltou para o segundo tempo com goleiro linha. O time da casa chegou ao terceiro gol com o capitão Vitor Jesus, que recebeu o passe da direita e finalizou livre de marcação, no primeiro minuto.

Aos 14, Anderson aproveitou o rebote do chute de Leandro e descontou para a ATF. No lance seguinte, Vitor Jesus recebeu lançamento do goleiro, dominou e finalizou para fazer 4 a 1.

Na reta final, o time pelotense conseguiu uma reação. Aos 16 e 17 minutos, o goleiro linha Samuel marcou duas vezes e até fez a ATF sonhar com a virada. Mas aos 19, Vitor Jesus recebeu o passe e driblou o goleiro para marcar o seu terceiro gol na partida, o quinto da Sercesa.