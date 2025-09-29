Remar para o Futuro conquista 12 medalhas no Campeonato Gaúcho

Projeto acontece no Centro Português 1º de Dezembro, em Pelotas. Divulgação / Remar para o Futuro

O projeto Remar para o Futuro conquistou 12 medalhas na 3ª etapa do Campeonato Gaúcho de Remo, disputada no último fim de semana, na Ilha do Pavão, em Porto Alegre. A delegação de Pelotas garantiu três ouros, duas pratas e sete bronzes.

Seis atletas representaram o projeto, sob orientação dos técnicos Paulo Daunis e Davi Rubira. Apenas João Pedro Milgarejo e Carlos Eduardo Segóvia já haviam participado de competições oficiais, enquanto os demais estrearam no remo olímpico.

Nos resultados individuais, Kamilly Freitas venceu no Double Skiff Júnior A e no Single Skiff Júnior B. Nathalia Collela conquistou ouro no Double Skiff Júnior A e bronze no Single Skiff Júnior B. João Pedro Milgarejo e Carlos Eduardo Segóvia ficaram com a prata no Dois Sem Júnior A e o bronze no Four Skiff Sênior. Já Arthur Dias e João Pedro Duarte somaram dois bronzes cada, também no Four Skiff Sênior e no Dois Sem Júnior A.

Resumo das medalhas conquistadas

Ouro

Kamilly Freitas (2) – Double Skiff Júnior A e Single Skiff Júnior B

Nathalia Collela – Double Skiff Júnior A

Prata

João Pedro Milgarejo – Dois Sem Júnior A

Carlos Eduardo Segóvia – Dois Sem Júnior A

Bronze

Nathalia Collela – Single Skiff Júnior B

João Pedro Milgarejo – Four Skiff Sênior

Carlos Eduardo Segóvia – Four Skiff Sênior

Arthur Dias (2) – Dois Sem Júnior A e Four Skiff Sênior

João Pedro Duarte (2) – Dois Sem Júnior A e Four Skiff Sênior