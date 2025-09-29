Remar para o Futuro conquista 12 medalhas no Campeonato Gaúcho

O projeto Remar para o Futuro conquistou 12 medalhas na 3ª etapa do Campeonato Gaúcho de Remo, disputada no último fim de semana, na Ilha do Pavão, em Porto Alegre. A delegação de Pelotas garantiu três ouros, duas pratas e sete bronzes.
Seis atletas representaram o projeto, sob orientação dos técnicos Paulo Daunis e Davi Rubira. Apenas João Pedro Milgarejo e Carlos Eduardo Segóvia já haviam participado de competições oficiais, enquanto os demais estrearam no remo olímpico.
Nos resultados individuais, Kamilly Freitas venceu no Double Skiff Júnior A e no Single Skiff Júnior B. Nathalia Collela conquistou ouro no Double Skiff Júnior A e bronze no Single Skiff Júnior B. João Pedro Milgarejo e Carlos Eduardo Segóvia ficaram com a prata no Dois Sem Júnior A e o bronze no Four Skiff Sênior. Já Arthur Dias e João Pedro Duarte somaram dois bronzes cada, também no Four Skiff Sênior e no Dois Sem Júnior A.
Resumo das medalhas conquistadas
Ouro
- Kamilly Freitas (2) – Double Skiff Júnior A e Single Skiff Júnior B
- Nathalia Collela – Double Skiff Júnior A
Prata
- João Pedro Milgarejo – Dois Sem Júnior A
- Carlos Eduardo Segóvia – Dois Sem Júnior A
Bronze
- Nathalia Collela – Single Skiff Júnior B
- João Pedro Milgarejo – Four Skiff Sênior
- Carlos Eduardo Segóvia – Four Skiff Sênior
- Arthur Dias (2) – Dois Sem Júnior A e Four Skiff Sênior
- João Pedro Duarte (2) – Dois Sem Júnior A e Four Skiff Sênior
O Remar para o Futuro é desenvolvido pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), pela Prefeitura de Pelotas e pelo Centro Português 1º de Dezembro, com apoio de patrocinadores locais. A iniciativa conta ainda com equipe técnica ampliada e suporte de profissionais das áreas de nutrição, saúde e fisioterapia.