Raio X dos rio-grandinos: como Rio Grande, Riograndense e São Paulo chegam à Terceirona

Rio Grande não tem representante na Divisão de Acesso desde 2022. Matheus Samá e João Pedro Figueiredo / Divulgação

A temporada está apenas começando para os clubes rio-grandinos. Riograndense, Rio Grande e São Paulo entram em campo pela primeira vez no ano no próximo final de semana, pela disputa da Série B do Campeonato Gaúcho, a Terceirona. Somente na primeira fase, serão seis clássicos locais.

O trio rio-grandino está no Grupo B, ao lado do São Gabriel. No outro agrupamento estão Apafut, Clube 1992, Guarani de Venâncio Aires, Nova Prata e Novo Horizonte. Os dois melhores da primeira fase avançam diretamente às semifinais, e os finalistas garantem vaga na Divisão de Acesso de 2026.

No sábado (20), São Paulo e São Gabriel fazem o jogo de abertura da Terceirona, às 15h, no Estádio Aldo Dapuzzo. No dia seguinte, no mesmo horário, o Guri Teimoso e o Vovô estreiam com o clássico Rio-Rio, no Torquato Pontes.

Para esta temporada, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) definiu que a competição será sub-23, mas podendo ter até três atletas nascidos antes de 2002. Na primeira fase, a entidade também liberou a transmissão das partidas pelos canais oficiais dos clubes mandantes.

Riograndense aposta na sequência de trabalho

Elenco do Guri Teimoso é formado por jogadores da Zona Sul. Matheus Samá / Samá Fotografia

O Guri Teimoso busca voltar à Divisão de Acesso após mais de 20 anos. Na Terceirona desde 2021 — quando retornou da inatividade — o Riograndense bateu na trave na última temporada, sendo eliminado na semifinal pelo Real, de Tramandaí.

Cristiano Dias segue no comando do clube pela quinta temporada consecutiva. Conforme o presidente Paulo André Neves, a prioridade foi manter a base de 2024, reforçando posições pontuais e preservando a identidade do time:

— É um time de toque de bola. Dificilmente tu vai ver a equipe saindo dando balão. Claro que vai acontecer quando precisar, mas a prioridade é um jogo sem bolas longas, de aproximação e infiltração.

Entre as permanências mais comemoradas estão o zagueiro Sasha, o meia Hiago e o atacante Wendell, considerados pilares do elenco. Eles ocupam as três fichas acima de 23 anos utilizadas pelo Riograndense.

O lateral-esquerdo Matheus Rosa, que disputou a Série D pelo Brasil de Pelotas, também retorna ao Guri Teimoso. Além dele, o atacante Samuel Costa, com passagens pelo Xavante e pelo Ypiranga, deixou o Rio Grande e chegou ao Torquato Pontes. No gol, a diretoria aposta em Enzo De León, ex-Guarany de Bagé.

Rio Grande busca repetir campanha de 2014

Vovô utilizará o elenco sub-20, com reforços pontuais. Matheus Samá / Samá Fotografias

Pela décima temporada consecutiva, o clube mais antigo do Brasil disputará a Terceirona. O Vovô é o único time que já venceu as três divisões do futebol gaúcho e sonha em repetir a campanha de 2014, quando foi campeão da competição após derrotar o Guarani-VA na final.

Em três das últimas dez temporadas, o Rio Grande parou na semifinal, ficando muito próximo do acesso. A eliminação mais dolorosa ocorreu em 2021, quando o time perdeu nos pênaltis para o Bagé, após dois empates.

Nos dois anos mais recentes, porém, o Vovô ficou pelo caminho ainda na fase de grupos. Neste ano, assim como em 2024, o clube mandará seus jogos no Torquato Pontes, já que o Estádio Arthur Lawson segue sem liberação para receber partidas.

Dentro de campo, a aposta está nas categorias de base. O técnico Cláudio Júnior permanece no comando e terá à disposição um elenco predominantemente formado por atletas sub-20, que também disputam o Gauchão Série A2.

O time chega com nomes pouco conhecidos do torcedor, mas que podem garantir o futuro do clube. Entre os destaques estão o meia Adryel e o centroavante Brian, autor de um hat-trick na goleada diante do Cruz Alta.

Mesmo os atletas acima dos 23 anos são considerados soluções caseiras. O meia Higor Rosa, o lateral-direito Wendryl e o zagueiro Léo Salles — todos formados nas categorias de base do clube —retornam ao Vovô para a Terceirona.

São Paulo mantém ambição pelo acesso

Leão do Parque vai para sua terceira temporada na Série B gaúcha. Matheus Samá / Samá Fotografia

Na elite estadual até 2018, o São Paulo sofreu dois rebaixamentos em cinco anos e, desde 2023, disputa a Terceirona. No último ano, o Leão do Parque bateu na trave, sendo eliminado nos pênaltis na semifinal.

Para 2025, a diretoria apostou na contratação do técnico Bruno Coelho, vice-campeão do Gauchão Série A2 sub-20 pelo Brasil de Pelotas no último ano.

O clube manteve alguns atletas da última temporada. Titular em boa parte da campanha, o volante Oliveira está de volta ao Aldo Dapuzzo, assim como o meia Nathan — nascido em 2000 — o zagueiro Zanrosso e o lateral-esquerdo Emerick.

Depois de boa passagem pelo Brasil de Farroupilha, o volante Alex também reforça o rubro-verde. No ataque, a aposta é na experiência de Fernando Silva, o “Negrinho”, de 28 anos, com passagens por Íbis e Pelotas.

Dono de uma das maiores médias de público do interior gaúcho, o São Paulo conta com a força da torcida como seu principal reforço. Em julho, o apoio já se refletiu em uma ação para custear os uniformes de treinamento dos atletas.

Tabela completa do Grupo B da Terceirona

1ª rodada

27/09 – 15h | São Paulo x São Gabriel – Aldo Dapuzzo

28/09 – 15h | Riograndense x Rio Grande – Torquato Pontes

2ª rodada

12/10 – 15h | Rio Grande x São Paulo – Torquato Pontes

12/10 – 15h | São Gabriel x Riograndense – A definir

3ª rodada

19/10 – 15h | São Gabriel x Rio Grande – A definir

22/10 – 15h | São Paulo x Riograndense – Aldo Dapuzzo

4ª rodada

25/10 – 15h | Rio Grande x São Gabriel – Torquato Pontes

26/10 – 15h | Riograndense x São Paulo – Torquato Pontes

5ª rodada

5/11 – 15h | São Paulo x Rio Grande – Aldo Dapuzzo

6/11 – 15h | Riograndense x São Gabriel – Torquato Pontes

6ª rodada