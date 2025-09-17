Raio X da dupla Bra-Pel: veja como Brasil e Pelotas se preparam para a Copa FGF

Equipes já se enfrentaram três vezes nesta temporada. Gabriel Xavier / G.E. Brasil

Brasil e Pelotas voltam a campo nesta semana para a última competição da temporada. Após o rebaixamento no Gauchão, a dupla vê a Copa FGF como estratégica para garantir um calendário nacional para 2026 — já que o campeão do torneio garante uma vaga à Série D.

Neste ano, além da dupla Bra-Pel, disputam o título Aimoré, Esportivo, Gaúcho de Passo Fundo, Juventude, Inter B e São Gabriel. Na primeira etapa, os clubes jogam em turno único. Os dois melhores avançam direto às semifinais, enquanto os outros quatro disputam vaga em mata-mata. As fases decisivas serão em jogos de ida e volta.

A Copinha começa nesta quarta-feira (17) para o Xavante, que recebe o Gaúcho de Passo Fundo, às 20h30min, no Bento Freitas. Já o Pelotas faz sua estreia no sábado (20), às 15h30min, diante do Aimoré, no Estádio Cristo Rei.

As partidas da primeira fase serão transmitidas pelos canais oficiais dos clubes mandantes.

Brasil busca título inédito

De volta à Copa FGF após 11 anos, o Brasil de Pelotas mira o seu primeiro título da competição para não ficar ficar sem calendário nacional para 2026 após 19 anos.

Em 2012, Xavante venceu o 14 de Julho, no Bento Freitas, e conseguiu a classificação para a final. Carlos Insaurriaga / G.E. Brasil

A última participação do clube na Copinha ocorreu em 2014, quando o Xavante conseguiu, no Brasileirão, o acesso para a Série C — o que inviabilizou a disputa nos anos seguintes.

Em 2022, o Brasil de Pelotas chegou a se inscrever para a Copa FGF, mas desistiu da competição semanas antes da estreia. Assim como ocorreu nesta temporada com o São José, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) definiu pelo cancelamento das partidas, com o W.O. para os adversários.

As melhores participações do Xavante na Copinha foram em 2007 e 2012, quando o Brasil conquistou o vice, perdendo para a dupla Ca-Ju nas decisões.

Xavante mantém base da Série D

Dando sequência ao trabalho de Emerson Cris na Série D, o Brasil optou por manter grande parte do elenco que disputou a competição nacional até agosto. Entre as permanências, a mais comemorada pelo torcedor foi a do goleiro Gabriel Oliveira, que teve destaque no Gauchão e disputou a fase final da Divisão de Acesso pelo Bagé.

O gerente de futebol do Brasil de Pelotas, Hélio Vieira, buscou no mercado diversos nomes conhecidos do interior gaúcho, sobretudo no sistema ofensivo, como o centroavante Patrikão e o atacante Adriano Klein. Na defesa, o goleiro Tiepo, ex-chapecoense, e o zagueiro Jô, com boa passagem pelo Monsoon, também se destacam.

Além deles, o atacante Márcio Jonatan retorna ao Bento Freitas para a sua terceira passagem no clube. Revelado pelo Brasil, ele fez parte do elenco vice-campeão da Copa FGF de 2012, além de contribuir para os acessos na elite nacional até 2015.

Pelotas mira se tornar o maior campeão

Um dos sete clubes que já venceram duas vezes a competição, o Pelotas busca o tricampeonato para se tornar o maior vencedor isolado da Copa FGF. O Lobo conquistou o título da Copinha em 2008 e 2019, sendo a última a mais marcante, após bater o São José na decisão.

Lobo superou o São José na decisão de 2019. Tiago Winter / Reprodução

Presença constante na Copa FGF, o Pelotas disputa sua 16ª edição — em 21 realizadas. Na última vez que jogou o torneio, em 2023, o Lobo caiu nas quartas de final para o São Luiz, campeão daquele ano.

Com o título, o Pelotas garantiria o retorno ao cenário nacional após seis anos. A última participação da equipe na Série D foi em 2020, quando acabou eliminado ainda na primeira fase.

Clube aposta em elenco experiente

O Pelotas conta com um bom investimento e contratou jogadores experientes no cenário do interior gaúcho. Alessandro Telles, que assumiu o Lobo nas últimas sete partidas do Gauchão, segue no comando da equipe.

O clube apostou na contratação de jogadores mais experientes e que conhecem a competição. O maior destaque está no gol, com Rodrigo Mamá, 42 anos, que passou por Avenida e Aimoré nesta temporada.

Outros atletas que tiveram destaque na Divisão de Acesso, como o meia Cadinho, os laterais Adryel e Nicolas Ferri, e o volante Vitor Oliveira também chegam como boas alternativas.

O atacante Léo Ferraz, querido pelo torcedor, é outro que retorna à Boca do Lobo. Além dele, voltam também ao Pelotas o zagueiro Douglas Zielke e o meia Jean Roberto, campeões da Copinha pelo clube em 2019.

Ao mesmo tempo em que foi ao mercado, o Pelotas também terá quatro jogadores da equipe sub-20 como alternativa, são eles: o zagueiro Rômulo, os volantes Edmilson e João Pedro Perdigão e o centroavante Nathan. Além deles, outros atletas podem subir ao elenco principal ao longo da competição.

Tabela da dupla Bra-Pel na Copa FGF

1ª rodada

17/9 - Brasil x Gaúcho de Passo Fundo – Bento Freitas

20/9 - Aimoré x Pelotas – Cristo Rei

2ª rodada (24/9)

Juventude x Brasil – Homero Soldatelli

Pelotas x Inter – Boca do Lobo

3ª rodada

Folga do Brasil

São José x Pelotas – (Jogo cancelado)

4ª rodada

8/10 - Brasil x São Gabriel – Bento Freitas

Folga do Pelotas

5ª rodada (15/10)

Aimoré x Brasil – Cristo Rei

Pelotas x Esportivo – Boca do Lobo

6ª rodada (22/10)

Brasil x Inter – Bento Freitas

Gaúcho de Passo Fundo x Pelotas – Arena Be8

7ª rodada (29/10)

São José x Brasil-Pel (Jogo cancelado)

Pelotas x Juventude – Boca do Lobo

8ª rodada (5/11)

Brasil-Pel x Pelotas – Bento Freitas

9ª rodada (12/11)