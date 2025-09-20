“Primeiro tempo de gala”:  Telles elogia desempenho do Pelotas em vitória contra o Aimoré

Técnico fez seu oitavo jogo no comando do Pelotas. Lorenzo Bonone / E.C. Pelotas

Logo após a vitória por 1 a 0 sobre o Aimoré, no Cristo Rei, em São Leopoldo, o técnico Alessandro Telles não escondeu a satisfação com o desempenho do Pelotas na estreia da Copa FGF. Em coletiva, o treinador destacou a atuação da equipe e explicou a escolha por Vinícius Kiss no meio-campo.

— O primeiro tempo foi de gala. Nosso time fez tudo aquilo que treinamos no modelo de jogo — destaca o treinador.

Apesar da vitória, ponderou que o time ainda precisa melhorar em alguns aspectos, principalmente na segunda etapa. Na sexta-feira (19), o treinador já havia falado que a equipe estava entre 70% e 80% na questão física e de entrosamento, e que essa queda de ritmo poderia acontecer.

— Nós sabíamos que ia cair um pouco o ritmo, porque não conseguimos ainda dar 90 minutos para todo mundo. Foi na base da superação — reforça.

Sistema de jogo

O técnico optou por mandar a campo um time mais propositivo, com Vinícius Kiss na vaga de Marlon Bica. A escolha, conforme Telles, foi pela dinâmica que o volante dá ao time atuando ao lado de Jean Roberto no meio-campo:

— Ele mostrou que é um jogador que dispensa comentários, é um cara que tem uma dinâmica muito boa, tem uma inteligência de jogo muito boa, sem dizer que é um cara que na bola parada ajuda muito.

Outro destaque da partida foi o centroavante Cristiano, que atuou como referência no ataque, aparecendo também para participar do jogo no sistema de meio-campo, puxando a defesa adversária e abrindo espaço para Gustavo Ermel na ponta direita.

Próximo adversário

O Pelotas volta a campo no próximo domingo (28), às 15h, diante do Internacional, na Boca do Lobo. Telles projeta que o confronto contra a equipe sub-20 do Colorado terá características diferentes do jogo deste sábado.