Prazo de inscrições da 3ª Maratona de Pelotas é antecipado

Maratona colocou Pelotas no mapa das corridas de rua. Paulo Rossi / Divulgação

O prazo final para as inscrições nos trajetos de 42 km e 21 km da 3ª Maratona Sesc de Pelotas foi antecipado para a próxima terça (30). O cadastro pode ser feito pelo site ou em qualquer unidade do Sesc no RS.

O valor das inscrições é de R$ 110 para empresários, comerciários e dependentes com Credencial Sesc, e R$ 140 para o público em geral. Já as provas de 5 km e 10 km, além da caminhada participativa de 2,7 km, seguem com inscrições abertas até 5 de outubro, com valores entre R$ 40 e R$ 95, conforme a modalidade.

Marcada para o dia 12 de outubro, a maratona terá largada no Mercado Público Municipal, às 6h30min. Os kits, que incluem camisetas, números de peito, chips e brindes exclusivos, poderão ser retirados entre os dias 9 e 12 de outubro, em locais definidos para cada modalidade (lista abaixo).

A 3ª Maratona de Pelotas é realizada pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e Ifep, em parceria com a Prefeitura de Pelotas e já conta com mais de 2 mil atletas inscritos. A premiação inclui até R$ 6 mil em dinheiro e estadias nos hotéis Sesc em Gramado e Torres.

Entrega dos Kits

9/10 – 13h às 19h

Maratona (42 km) e Meia Maratona (21 km) - retirada na Loja Hercílio do Calçadão – R. Andrade Neves, 1.724;

- retirada na Loja Hercílio do Calçadão – R. Andrade Neves, 1.724; Caminhada Participativa - retirada na Loja Hercílio Homem – R. Sete de Setembro, 301;

- retirada na Loja Hercílio Homem – R. Sete de Setembro, 301; Rústicas 5 km e 10 km - retirada na Loja Hercílio Esquina – R. Marechal Floriano, 153.

10 e 11/10 – 8h30min às 19h

Maratona e Meia Maratona - retirada na Loja Hercílio Calçadão – R. Andrade Neves, 1.724;

- retirada na Loja Hercílio Calçadão – R. Andrade Neves, 1.724; Caminhada Participativa - retirada na Loja Hercílio Homem – R. Sete de Setembro, 301;

- retirada na Loja Hercílio Homem – R. Sete de Setembro, 301; Rústicas 5 km e 10 km - retirada na Loja Hercílio Esquina – R. Marechal Floriano, 153.

12/10 – 5h às 10h