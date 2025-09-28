Pelotas x Internacional hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa FGF

Pelotas e Internacional sub-20 se enfrentam neste domingo (28), às 15h, pela segunda rodada da Copa FGF — Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. O jogo ocorre na Boca do Lobo e tem ingressos sendo comercializados pelo site e nas bilheterias, por valores entre R$ 20 e R$ 40.
O Lobo vem de uma vitória por 1 a 0 diante do Aimoré, no Cristo Rei, na estreia. Já o Inter teve o jogo contra o São José, na primeira rodada, cancelado e faz seu primeiro enfrentamento na competição.
Prováveis escalações para Pelotas x Internacional
Pelotas: Rodrigo Mamá; Nicolas Ferri, Michel Bennech, Vitor Oliveira e Adryel; Vinícius Kiss, Lucas Hulk e Jean Roberto; Gustavo Ermel, Victor Lima e Cristiano. Técnico: Alessandro Telles.
Internacional: Diego; Jhonatan, Evertow, João Dalla e Luiz Felipe; Bernardo, Anderson e Rodriguinho; Kauan Alves, Ryan e Leandro Kauã. Técnico: Mário Jorge.
Arbitragem de Pelotas x Internacional
Arbitragem de Francisco Soares Dias, auxiliado por Luiz Paulo Duarte Rodrigues, Douglas Israel Paulo Vidarte e Mauricio Dalé Granatto.
Onde assistir a Pelotas x Internacional
A partida terá transmissão por imagens, sem narração, pelo canal oficial do Pelotas no Youtube.