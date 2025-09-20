Pelotas vence Aimoré fora de casa na estreia da Copa FGF

Pelotas busca o terceiro título da Copinha. Lorenzo Bonone / E.C. Pelotas

O Pelotas venceu o Aimoré por 1 a 0, na tarde deste sábado (20), na estreia da Copa FGF - Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann, e manteve a sequência invicta. Michel Bennech fez o gol da vitória do Lobo no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo.

A vitória leva o Pelotas para a vice-liderança da Copinha, ficando atrás no saldo de gols do Esportivo, que venceu o São Gabriel na estreia por 2 a 0. Agora, o Áureo-Cerúleo volta a campo no domingo (28), diante do Internacional, na Boca do Lobo.

O técnico Alessandro Telles apostou em um time mais propositivo. Postada no 4-3-3, a equipe teve Lucas Hulk, Vinícius Kiss e Jean Roberto no meio de campo. No ataque, Gustavo Ermel pela direita, Vitor Lima pela esquerda e Cristiano como centroavante.

Efetividade no ataque

A primeira etapa iniciou com pressão do time da casa, que, logo no segundo minuto, já tentou uma jogada pela ponta direita. Ariel recebeu o passe dentro da área, girou para cima do zagueiro e cruzou, mas Nicolas Ferri conseguiu afastar.

No lance seguinte, com a marcação alta, o Aimoré recuperou a bola campo de ataque. Tony Jr. recebeu e finalizou de fora da área por cima do gol de Rodrigo Mamá.

Depois da pressão inicial, o Pelotas conseguiu equilibrar as ações da partida. Aos oito minutos, Cristiano ganhou no meio e acionou Adriel pela esquerda. O lateral do Lobo chegou cruzando na na segunda trave para Gustavo Ermel cabecear e obrigar o goleiro a fazer uma boa defesa.

Aos 21, Ermel cavou escanteio. Na cobrança, o canhoto bateu fechado no meio da pequena área para Michel Bennech. O zagueiro subiu mais alto que todo mundo, cabeceou firme no canto esquerdo, sem chances para o goleiro, e abriu o placar para o Lobo.

Depois do gol, o jogo seguiu equilibrado, com muitas trocas de passe no sistema central, sem grandes oportunidades. O time da casa tentou chegar pelas extremas e em cobranças de bola parada, enquanto o Pelotas apostou em finalizações de fora da área de Jean Roberto e em investidas individuais de Ermel.

Segundo tempo

O roteiro do segundo tempo foi muito semelhante ao do primeiro. O Índio Capilé seguiu apostando na jogada individual dos extremas, resultando em faltas e bolas alçadas na área, mas sem perigo para Rodrigo Mamá.

A principal oportunidade do Aimoré foi aos nove minutos Cassio lançou para Vidmar. Rodrigo Mamá chegou primeiro e conseguiu dar um tapa na bola e afastar de forma parcial. Na sobra, o camisa 7 se recuperou, cortou para dentro e finalizou de perna esquerda para fora.

Aos 30, a primeira finalização no gol do time da casa, novamente com Vidmar. Ele interceptou o passe, invadiu a área e finalizou para a defesa do goleiro do Pelotas.

À frente do placar, o Pelotas buscou o contra-ataque, utilizando a velocidade dos seus extremas.

Aos 26 minutos, a principal chance do Lobo na segunda etapa. Ermel fez uma boa jogada individual pela ponta direita. Passou por um e, na hora de passar pelo outro marcador e entrar na área, foi derrubado.

Na cobrança de falta, o roteiro do primeiro gol quase se repetiu. Ermel cruzou para Bennech, que cabeceou na segunda trave para o meio, mas o defensor do time da casa conseguiu afastar.

Expulsão

Aos 32 minutos, o lance mais polêmico da partida. Darlan roubou a bola com um carrinho no circulo central do campo. O árbitro entendeu que o lance foi perigoso e expulsou o zagueiro do Pelotas diretamente.

Mesmo com um jogador a menos, o Lobo conseguiu segurar a vantagem e garantir a vitória na estreia.





Copa FGF — 1ª rodada — 20/9/2025

Aimoré (0)

Enzo; Maicon, Micael, Bruno Jesus (Garcia, 40'/2ºT) e Cassio (Luiz Gustavo, 40'/2ºT); Jeferson Lopes (Maycon Veiga, 37'/2ºT), Araújo e Mauri (Lunna, 23'/2ºT); Vidmar, Tony Jr. (Matheus Rodrigues, 1'/2ºT) e Ariel. Técnico: Fábio Caponi.

Pelotas (1)

Rodrigo Mamá; Nicolas Ferri, Michel Bennech, Darlan e Adryel Itaqui; Vinícius Kiss (Léo Ferraz, 30'/2ºT), Lucas Hulk e Jean Roberto (Vitor Oliveira, 11'/2ºT); Gustavo Ermel (Cadinho, 30'/2ºT), Victor Lima (Otávio, 20'/2ºT) e Cristiano. Técnico: Alessandro Telles.

GOLS: Michel Bennech (P).

ARBITRAGEM: Tiago Pires Staduto, auxiliado por Conrado Bittencourt Berger, Luciano Luis de Mello e Luiz Ricardo Geroldi.

LOCAL: Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo.

Próximo jogo

Domingo, 28/9 — 15h

Pelotas x Internacional