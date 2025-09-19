Pelotas não perde na estreia da Copa FGF há 14 anos

O Pelotas estreia na Copa FGF no sábado (18), às 15h30min, diante do Aimoré, no Estádio Cristo Rei, com o objetivo de manter uma sequência de 14 anos sem derrota na primeira partida da competição.
A última derrota do Lobo na estreia da Copinha aconteceu em 2011, quando perdeu para o São Paulo de Rio Grande, 2 a 1, no Aldo Dapuzzo. Naquela temporada, o Pelotas chegou até às quartas de final da competição, sendo eliminado pelo Grêmio.
De lá para cá foram seis participações na Copinha, com quatro vitórias e dois empates. Na última estreia, em 2023, o Lobo bateu o Novo Hamburgo, em casa, por 1 a 0. No ano do bicampeonato — 2019 — o áureo-cerúleo goleou o 12 Horas, por 3 a 0, no mesmo palco da partida deste sábado.
Retrospecto do Pelotas em estreias na Copa FGF
- 2023 | Pelotas 1 x 0 Novo Hamburgo - Boca do Lobo
- 2022 | Farroupilha 3 x 3 Pelotas - Nicolau Fico
- 2019 | 12 Horas 0 x 3 Pelotas - Cristo Rei
- 2018 | Barra 0 x 2 Pelotas - Cristo Rei
- 2013 | Lajeadense 1 x 1 Pelotas - Estádio Alviazul
- 2012 | Pelotas 3 x 1 Riograndense-SM - Boca do Lobo
- 2011 | São Paulo-RG 2 x 1 Pelotas - Aldo Dapuzzo
Fórmula da Copa FGF
Neste ano, além do Pelotas, disputam o título Aimoré, Brasil, Esportivo, Gaúcho, Juventude, Inter e São Gabriel. Na primeira etapa, os clubes jogam em turno único. Os dois melhores avançam direto às semifinais, enquanto os outros quatro disputam vaga em mata-mata. As fases decisivas serão em jogos de ida e volta.
O vencedor da competição terá uma vaga na Série D do Brasileirão de 2026, além de disputar a Recopa Gaúcha contra o Inter. Caso o Colorado ou o Juventude conquistem o título, a classificação nacional passa para a equipe melhor colocada.