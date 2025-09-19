Pelotas não perde na estreia da Copa FGF há 14 anos

Pelotas tem quatro vitórias e seis empates em estreias na Copa FGF desde 2011. Lucas Rhamon / EC Pelotas

O Pelotas estreia na Copa FGF no sábado (18), às 15h30min, diante do Aimoré, no Estádio Cristo Rei, com o objetivo de manter uma sequência de 14 anos sem derrota na primeira partida da competição.

A última derrota do Lobo na estreia da Copinha aconteceu em 2011, quando perdeu para o São Paulo de Rio Grande, 2 a 1, no Aldo Dapuzzo. Naquela temporada, o Pelotas chegou até às quartas de final da competição, sendo eliminado pelo Grêmio.

De lá para cá foram seis participações na Copinha, com quatro vitórias e dois empates. Na última estreia, em 2023, o Lobo bateu o Novo Hamburgo, em casa, por 1 a 0. No ano do bicampeonato — 2019 — o áureo-cerúleo goleou o 12 Horas, por 3 a 0, no mesmo palco da partida deste sábado.

Retrospecto do Pelotas em estreias na Copa FGF

2023 | Pelotas 1 x 0 Novo Hamburgo - Boca do Lobo

2022 | Farroupilha 3 x 3 Pelotas - Nicolau Fico

2019 | 12 Horas 0 x 3 Pelotas - Cristo Rei

2018 | Barra 0 x 2 Pelotas - Cristo Rei

2013 | Lajeadense 1 x 1 Pelotas - Estádio Alviazul

2012 | Pelotas 3 x 1 Riograndense-SM - Boca do Lobo

2011 | São Paulo-RG 2 x 1 Pelotas - Aldo Dapuzzo

Fórmula da Copa FGF

Neste ano, além do Pelotas, disputam o título Aimoré, Brasil, Esportivo, Gaúcho, Juventude, Inter e São Gabriel. Na primeira etapa, os clubes jogam em turno único. Os dois melhores avançam direto às semifinais, enquanto os outros quatro disputam vaga em mata-mata. As fases decisivas serão em jogos de ida e volta.