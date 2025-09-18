Pelotas lança modalidade de sócios com clube de vantagens

Campanha foi anunciada na sala de imprensa da Boca do Lobo. Eduardo Gonçalves / E.C. Pelotas

O Pelotas anunciou, nesta quarta (18), um novo plano para os associados. A modalidade Sócio Cartão de Crédito, com mensalidade de R$ 30, dá direito a entrar em todos os jogos na Boca do Lobo e a participar do recém criado Clube de Vantagens Azul e Amarelo.

O Clube de Vantagens oferece descontos de até 50% em mais de 30 empresas parceiras de Pelotas e região, em áreas como alimentação, bebidas, laboratórios, agropecuária, academias, consultorias, óticas, esportes e até entretenimento.

O cadastro pode ser feito no site. A cobrança é automática no cartão de crédito e o sócio paga apenas uma taxa inicial de R$ 8,30 para a carteirinha. O cancelamento é feito diretamente pela Central de Sócios.

Segundo o vice-presidente Vinícius Conrad, o objetivo é oferecer praticidade e benefícios ao torcedor, além de reforçar as finanças do clube:

— O principal objetivo é fidelizar o torcedor e dar transparência, além de angariar recursos para manter nossas obrigações em dia. O beneficiário do plano contribui com o presente e o futuro do Pelotas e ainda aproveita vantagens exclusivas.

A meta inicial é chegar a mil sócios ativos, número considerado suficiente para manter os compromissos básicos em dia. Para o conselheiro Giordano Tramontim, responsável pela implantação do projeto, o plano é acessível e vantajoso.

O presidente do Conselho Deliberativo, Gabriel Ribeiro, destaca que a iniciativa também tem caráter de união entre o clube e a torcida: