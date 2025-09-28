Pelotas goleia o Inter e assume a liderança da Copa FGF

O Pelotas é o novo líder da Copa FGF. Depois de um primeiro tempo com quatro gols, o Áureo-Cerúleo venceu o Inter sub-20 por 5 a 0, na Boca do Lobo, pela segunda rodada, e manteve os 100% de aproveitamento.
Com o resultado, o Lobo chega aos seis pontos e assume a ponta da tabela. Gaúcho e Esportivo, com quatro pontos, aparecem na sequência. Os dois primeiros colocados avançam direto para a semifinal, enquanto os outros quatro disputam as duas outras vagas.
De folga na próxima rodada e com a partida diante do São José cancelada, o Pelotas volta a campo somente no dia 12 de outubro, pela quinta rodada, diante do Esportivo, na Boca do Lobo.
Alessandro Telles manteve a mesma base da equipe que venceu o Aimoré na estreia. A única modificação foi no sistema defensivo. Darlan, suspenso, deu lugar a Vitor Oliveira. O comandante optou por improvisar o volante na zaga para manter a estratégia na construção das jogadas, pelo jogador ser canhoto, enquanto os zagueiros reservas são destros.
Primeiro tempo de gala
O roteiro da primeira etapa na Boca do Lobo conseguiu superar o da partida de estreia, quando Alessandro Telles disse que o Pelotas teve um "primeiro tempo de gala".
O começo até foi um pouco complicado, com ambas equipes ainda se estudando para buscar espaços e criar oportunidades. Mas o Pelotas resolveu o jogo da mesma forma como resolveu em São Leopoldo: na bola parada.
Aos 13 minutos, o primeiro escanteio. Dele, saíram outros dois. No terceiro, o Pelotas não perdoou e o roteiro da estreia se repetiu.
Cruzamento fechado de Ermel, Vinicius Kiss dividiu com o goleiro no alto e a bola sobrou para Michel Bennech cabecear livre para abrir o placar.
Quatro minutos depois, o Inter até ensaiou uma reação, tentando copiar a estratégia do Lobo. Em cobrança de escanteio, a defesa afastou de forma parcial e a bola sobrou dentro da área para Dionathan encher o pé. O chute tinha endereço, mas Cristiano se jogou na frente para evitar o gol e mandar para fora.
Depois, aos 21, Adryel conduziu pela esquerda e tabelou com Cristiano. Livre de marcação, o lateral do Lobo chutou de primeira para boa defesa do goleiro colorado.
Na sequência, Jean Roberto acionou Ermel, que chegou cruzando na ponta direita para Cristiano. O centroavante ganhou no alto da defesa colorada e cabeceou na trave, aos 23 minutos.
O Colorado mais uma vez tentou chegar na bola aérea. Aos 26, na sobra do cruzamento, a bola sobrou para Dionathan, de costas para o gol, girar e finalizar para o fundo da rede. Imediatamente o árbitro levantou a bandeira e assinalou o impedimento, evitando o que seria o gol de empate.
Mas três minutos depois a principal arma do Pelotas na Copinha voltou a aparecer. Aos 29, Victor Lima cruzou fechado na primeira trave para Cristiano desviar de cabeça. A bola ainda pegou em Jean Roberto e entrou: 2 a 0.
O primeiro gol do Áureo-Cerúleo de bola rolando foi um golaço. Aos 36 minutos, Nicolas acionou Jean Roberto no meio, ele tocou de primeira na ponta direita para Ermel, que cruzou para Cristiano. O centroavante tentou o domínio, mas a bola escapou e sobrou para Jean Roberto que chegava de frente para finalizar firme e ampliar.
A primeira defesa de Rodrigo Mamá saiu aos 39 minutos. Gustavo recebeu pela ponta esquerda, cortou para o meio e finalizou no canto para boa defesa do goleiro.
Ainda deu tempo para outro golaço do Pelotas. Aos 42 minutos, Lucas Hulk recebeu o passe da cobrança de lateral, dominou, deu um chapéu no marcador e tocou para Cristiano. O centroavante fez a parede e ajeitou para Jean Roberto finalizar rasteiro no canto esquerdo do goleiro e fazer o seu terceiro gol na partida, o quarto do time da casa.
Segundo tempo
Com o placar já consolidado, o Pelotas aproveitou para administrar a vantagem na segunda etapa. O técnico Colorado, Mário Jorge, colocou jogadores com características ofensivas para tentar diminuir, o que não resultou em chances de gol.
Quem chegou ao gol foi o Pelotas. Aos 32 minutos, em uma escapada, Cristiano recebeu no meio e acionou Otávio, nas costas da defesa colorada. O camisa 20 recebeu em velocidade, entrou na área, cortou o marcador e finalizou de perna esquerda. A bola desviou em Dionathan e encobriu o goleiro para fechar a goleada em 5 a 0.
Copa FGF — 2ª rodada — 28/9/2025
Pelotas (5)
Rodrigo Mamá; Nicolas Ferri (David Washington, 24'/2ºT), Michel Bennech (Douglas Zielke, 33'/2ºT), Vitor Oliveira e Adryel; Vinícius Kiss, Lucas Hulk (Marlon Bica, 24'/2ºT)e Jean Roberto (Otávio, 17'/2ºT); Gustavo Ermel (Léo Ferraz, 1'/2ºT), Victor Lima e Cristiano. Técnico: Alessandro Telles.
Internacional (0)
Kauan; Jhonatan (Lázaro, 1'/2ºT), Evertow, Esley e Luiz Felipe; Dionathan, Anderson (Henrique, 22'/2ºT) e Kauan Alves (Benjamin, 1'/2ºT); Gustavo, Ryan (Eduardo, 35', 2ºT) e Leandro Kauã (Chrystian, 35', 2ºT). Técnico: Mário Jorge.
GOLS: Michel Bennech (P), Jean Roberto, três vezes (P) e Otávio (P).
ARBITRAGEM: Francisco Soares Dias, auxiliado por Luiz Paulo Duarte Rodrigues, Douglas Israel Paulo Vidarte e Mauricio Dalé Granatto.
LOCAL: Estádio Boca do Lobo, em Pelotas.
Próximo jogo
- Domingo, 12/10 — 15h
- Pelotas x Esportivo
- Estádio Boca do Lobo — Copa FGF (5ª rodada)