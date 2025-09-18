“O resultado não diz o que foi o jogo”, avalia Emerson Cris após empate do Brasil de Pelotas na Copa FGF

Técnico saiu frustrado com o empate, mas valorizou a postura do time. Daniel Costa / Grupo RBS

O empate sem gols com o Gaúcho, na estreia da Copa FGF, não traduziu o que foi o desempenho do Brasil de Pelotas na visão do técnico Emerson Cris.

— O resultado não diz o que foi o jogo. Temos que ter consciência disso — avalia o treinador.

Apesar da frustração por não ter balançado as redes, após a partida no Estádio Bento Freitas, o treinador destacou a superioridade xavante durante os 90 minutos e a segurança defensiva apresentada pela equipe:

— Durante a semana a gente já tinha alertado que era um cenário possível e eu até falava em 80% do jogo sendo proposto por nós, mas eu acredito, acho que foi 100% do jogo, haja vista que o Gabriel não fez nenhuma defesa.

Mesmo sem a vitória, Emerson Cris valorizou o ponto somado:

— É claro que a gente fica chateado de não ter somado os três pontos, mas a gente somou um ponto, então a gente tem que valorizar esse ponto também, porque o Gaúcho tenho certeza que vai roubar ponto de muita gente.

O próximo compromisso do Xavante será fora de casa, contra o Juventude. O duelo marcado para o dia 24 promete ter características opostas ao da estreia.