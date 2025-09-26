“Não sabemos o que vamos enfrentar, mas temos que estar preparados”, avalia Telles sobre duelo com o Inter

Técnico concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (26). Daniel Costa / Grupo RBS

O Pelotas entrou na reta final da preparação para a estreia em casa na Copa FGF. Neste domingo (28), às 15h, na Boca do Lobo, o Áureo-Cerúleo recebe o Internacional sub-20 pela segunda rodada.

Apesar da vitória na estreia contra o Aimoré, o técnico Alessandro Telles destaca que tem um desafio a mais para a partida:

— Nós não sabemos o que vamos enfrentar e até mesmo quais os jogadores virão aqui. Mas nós temos que estar preparados.

A incerteza acontece pela mudança no comando colorado, que agora tem Mário Jorge na casamata. Além disso, Telles afirma que o Inter ainda não tem um time titular, o que dificulta a análise para a partida.

Independente da falta de informação sobre o adversário, o treinador destaca que o clube deve seguir sua característica propositiva:

— A nossa equipe tem uma maneira de marcar, uma maneira de jogar, e vamos tentar exercer isso. Dentro da partida, nós vamos nos adequando à forma do Inter jogar. (...) Nós temos que impor o nosso ritmo e não podemos deixar essas equipes jogarem, porque senão elas vão te causar muita dificuldade — destacou Telles.

Pontos de evolução

Apesar da vitória na estreia, Telles reforça que o Pelotas ainda tem aspectos a corrigir, principalmente no estilo de marcação. O treinador visa reduzir a distância entre as linhas de marcação para facilitar um perde-pressiona por zona.

— Nós temos que melhorar a nossa compactação. Quando a gente perde a bola, a nossa pós-perda ainda é lenta, a gente demora a reagir. Eu sempre falo para eles que quando eu perco a bola, eu sou o cara mais próximo a poder roubar essa bola. Isso ainda não está natural, mas vem melhorando — avalia.

Dúvida na zaga

O técnico também terá que lidar com um desfalque importante na defesa. O zagueiro Darlan, expulso contra o Aimoré, está suspenso e desfalca o time no domingo. Além disso, ele é o único defensor canhoto do elenco, o que obriga Telles a repensar a formação da linha de zaga.

Na vaga, Telles terá de escolher entre Douglas Zielke e Wendell ou o volante Vitor Oliveira, que já atuou improvisado na função nos jogos-treino. O treinador afirma que a formação de zaga com dois jogadores destros representa uma grande dificuldade para a saída de bola do Lobo, o que indica a escolha do volante.

Estreia em casa

O treinador aproveitou a coletiva para convocar os torcedores para o jogo:

— Nós temos que entender que o torcedor está magoado, e com todo o direito. Mas temos que trazer ele para o nosso lado, fazendo uma grande partida, brigando por cada espaço. Quando você faz isso desde o começo, já traz o torcedor para o seu lado.

A vitória é considerada fundamental para a sequência na competição, já que o Pelotas não joga nas próximas duas rodadas.